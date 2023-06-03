Количество пострадавших в Подгородненской громаде возросло, среди них трое детей, — Лысак

Около 20:30 в пригороде Днепра раздался взрыв. Как выяснилось, российская ракета повредила двухэтажный жилой дом в Подгородненской громаде, под завалами которого находятся люди, и спасательное подразделение.
Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, сообщил, что количество пострадавших возросло до 13, среди них трое – дети. Это мальчики 6, 11 и 15 лет. Также из-под завалов достали мужчину. Там еще находятся люди.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Почти все раненые госпитализированы. Состояние – средней тяжести. Один человек будет лечиться амбулаторно. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы. Им оказывается вся необходимая помощь, – написал Сергей Лысак.
Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра прокомментировал взрыв.
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