Количество пострадавших в Подгородненской громаде возросло, среди них трое детей, — Лысак

Сегодня вечером россияне еще раз подтвердили, что они террористы.

Около 20:30 в пригороде Днепра раздался взрыв. Как выяснилось, российская ракета повредила двухэтажный жилой дом в Подгородненской громаде, под завалами которого находятся люди, и спасательное подразделение.

Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, сообщил, что количество пострадавших возросло до 13, среди них трое – дети. Это мальчики 6, 11 и 15 лет. Также из-под завалов достали мужчину. Там еще находятся люди.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Почти все раненые госпитализированы. Состояние – средней тяжести. Один человек будет лечиться амбулаторно. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы. Им оказывается вся необходимая помощь, – написал Сергей Лысак.

Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра прокомментировал взрыв.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: