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Колонны и беседка на крыше: как раньше выглядел речной порт в Днепре (ФОТО)

Сегодня 18:34
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Новому речному порту Днепра почти 35 лет. До этого вокзал на воде располагался ниже по течению и выглядел совсем иначе. Здание было компактным, с колоннами и беседкой на крыше. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел первый порт Днепра, проработавший в городе более 40 лет.

Новости Днепра про Колонны и беседка на крыше: как раньше выглядел речной порт в Днепре (ФОТО)

Речной порт в Днепре появился в 1797 году. Пристань использовали в основном для перевозки грузов – леса, соли и сельхозпродуктов, и в последнюю очередь тут могли сесть на пароход пассажиры. В порту было все, чтобы удобно было грузить товар на баржи и пароходы, но практически ничего не было для удобства пассажиров. В 1930-х годах пристань пережила реконструкцию и стала речным вокзалом. Для удобства пассажиров появились залы, комнаты, где можно было привести себя в порядок, небольшой ресторан.

Новости Днепра про Колонны и беседка на крыше: как раньше выглядел речной порт в Днепре (ФОТО)

Во время Второй мировой войны он был разворован и разрушен, но уже в 1944 году порт удалось восстановить, а в начале 1950-х – построить новое. Это было двухэтажное здание с беседкой на крыше и колоннами.

Новости Днепра про Колонны и беседка на крыше: как раньше выглядел речной порт в Днепре (ФОТО)

Для пассажиров тут было максимум удобств на то время: просторные комнаты ожидания, кассы, мозаичные панно на стенах и большие окна.

Новости Днепра про Колонны и беседка на крыше: как раньше выглядел речной порт в Днепре (ФОТО)

Прогулки по речному транспорту были очень популярны в Днепре в то время. По реке ездили «Метеоры», «Кометы», ходили пароходы.

Новости Днепра про Колонны и беседка на крыше: как раньше выглядел речной порт в Днепре (ФОТО)

К 1980-м годам порт Днепра по объему перевозок занимал второе место в стране после Киева. Помимо этого, он вошел в тройку лидеров портов, куда регулярно заходили грузовые суда.  Тогда и было принято решение возвести новый порт, который сегодня знает каждый житель города.

Новости Днепра про Колонны и беседка на крыше: как раньше выглядел речной порт в Днепре (ФОТО)

Построили его быстро и открыли уже в 1982 году, а полностью в эксплуатацию ввели в 1988 году. Планировалось, что новый порт вместе с гостиницей «Парус» и рестораном «Поплавок» станут новыми символами города и вместе с тем это будет новый архитектурный ансамбль на воде.

фото: группа «История в фотографии. Екатеринослав-Днепропетровск», блог Артема Костюка

 

 

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Новости Днепра про Колонны и беседка на крыше: как раньше выглядел речной порт в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Колонны и беседка на крыше: как раньше выглядел речной порт в Днепре (ФОТО)Русский

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