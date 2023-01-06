Колонны и беседка на крыше: как раньше выглядел речной порт в Днепре (ФОТО)

Речной порт в Днепре появился в 1797 году. Пристань использовали в основном для перевозки грузов – леса, соли и сельхозпродуктов, и в последнюю очередь тут могли сесть на пароход пассажиры. В порту было все, чтобы удобно было грузить товар на баржи и пароходы, но практически ничего не было для удобства пассажиров. В 1930-х годах пристань пережила реконструкцию и стала речным вокзалом. Для удобства пассажиров появились залы, комнаты, где можно было привести себя в порядок, небольшой ресторан.
Во время Второй мировой войны он был разворован и разрушен, но уже в 1944 году порт удалось восстановить, а в начале 1950-х – построить новое. Это было двухэтажное здание с беседкой на крыше и колоннами.
Для пассажиров тут было максимум удобств на то время: просторные комнаты ожидания, кассы, мозаичные панно на стенах и большие окна.
Прогулки по речному транспорту были очень популярны в Днепре в то время. По реке ездили «Метеоры», «Кометы», ходили пароходы.
К 1980-м годам порт Днепра по объему перевозок занимал второе место в стране после Киева. Помимо этого, он вошел в тройку лидеров портов, куда регулярно заходили грузовые суда. Тогда и было принято решение возвести новый порт, который сегодня знает каждый житель города.
Построили его быстро и открыли уже в 1982 году, а полностью в эксплуатацию ввели в 1988 году. Планировалось, что новый порт вместе с гостиницей «Парус» и рестораном «Поплавок» станут новыми символами города и вместе с тем это будет новый архитектурный ансамбль на воде.
фото: группа «История в фотографии. Екатеринослав-Днепропетровск», блог Артема Костюка
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