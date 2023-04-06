Рейтинг вузов Днепра и перечень специальностей, которые в них можно получить

В Днепре стартовала регистрация на НМТ по результатам которого будущие абитуриенты смогут поступить в вуз. Но в какой именно – многие еще не выбрали. Летом 2022 года в Украине был опубликован рейтинг «ТОП-200 лучших вузов страны». При его составлении учитывались современные тенденции образования, приоритетность евроинтеграционных процессов в вузах. Оценивались показатели деятельности университетов, их научно-исследовательские достижения и прочее.

В рейтинг попало 10 вузов, которые находятся в Днепре. Журналисты dnepr.info разобрались, что это за учебные заведения и какие специальности в них можно получить.

ДНУ им. О. Гончара

Самое высокое место занял Днепровский национальный университет им. О. Гончара. Он оказался на 10 строчке рейтинга. Вуз был основан в 1918 году. В 2020 году получил статус национального. Сейчас в нем 15 факультетов, среди которых могут выбрать себе специальность как любители математики, так и гуманитарии – всего в ДНУ можно освоить более 100 профессий.

Тут готовят будущих специалистов по проектированию ракето-космической техники, программистов, экономистов, биологов, географов, историков, археологов, политологов, юристов, философов, математиков, физиков, работников биржи и торговли, тех, кто занимается кибербезопасностью и маркетингом, психологов, социологов, дизайнеров, водных инженеров, экологов, журналистов, филологов, в том числе преподают китайский, турецкий и японские языки.

НТУ «Днепровская политехника»

Национальный технический университет «Днепровская политехника» занял в рейтинге 14 место. Это самый старый вуз Днепра, основанный в 1899 году. В университете работает 9 факультетов, а обучаться можно на 27 кафедрах. Статус национального он получил в 1997 году. Помимо «стандартных» профессий экономиста, менеджера торговли, знатока права, политологии и программиста тут готовят специалистов по геодезии, биологии, информационных систем, археологии, метрологии, нефтегазовой инженерии, публичного управления и отраслевого машиностроения, экологии, маркетинга, финансов и даже филологии. Есть также факультеты «Радиотехники и связи», «Строительство и архитектура», «Транспорт и транспортная инфраструктура», «Разработка полезных ископаемых», где преподают горное дело и переработку полезных ископаемых.

УГХТ

На 31 месте в рейтинге оказался Украинский государственный химико-технологический университет. Основан в 1930 году, статус государственного получил в 1993 году. Это единственное в Украине заведение химического профиля. Тут подготавливают специалистов химико-технологического, фармацевтического, пищевого, биохимического, экономического, машиностроительного и компьютерного направлений – всего порядка 18 специальностей, среди которых есть даже «Атомная энергетика». Также в этом вузе Днепра можно освоить такие специальности, как: психология, экономика, журналистика, банковское дело и финансы, филология, дизайн, культурология.

ПГАСА

На 58 месте в рейтинге вузов оказалась Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры. В академии работает 5 факультетов: архитектурный, информационных технологий и механической инженерии, строительный, гражданской инженерии и экологии, экономический. Тут можно получить как «традиционные» для многих вузов Днепра специальности экономиста, финансиста, бухгалтера, маркетолога, программиста, так и освоить архитектуру и мостостроение, отраслевое машиностроение, геодезию, строительство и цивильную инженерию.

ДГМУ

На 64 месте рейтинга Днепровский государственный медицинский университет – это 5 факультетов и более 50 кафедр, где студенты могут изучить все медицинское дело – от акушерства до фармакологии и хирургии.

УГУНТ

В 2021 году в Днепре объединили два вуза – Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта и Национальную металлургическую академию, создав вместо них Украинский государственный университет науки и технологий. И теперь тут 5 факультетов и 29 кафедр, где можно получить образование в сфере филологии, налогообложения, финансов, экологии, экономики, металлургии, кибербезопасности, прикладной механики, автомобильного и железнодорожного транспорта, компьютерных наук.

Альфред Нобель

98 место в рейтинге занимает частное высшее учебное заведение в Днепре – Университет им. Альфреда Нобеля. Он был основан в 1993 года. Тут готовят экономистов, финансистов, филологов-переводчиков, правознавцев, психологов, политологов, экспертов в сфере туризма, маркетинга и социальной работы.

УТДФ

Университет таможенного дела и финансов образовался в результате слияния Академии таможенной службы Украины и Днепропетровской государственной финансовой академии в 2014 году. До этого это были два разных вуза в Днепре. В учебном заведении можно освоить таможенное дело, дизайн, историю и археологию, фитнес-инструктора, инструктора по военно-морской подготовки, экономиста, филолога, психолога, политолога, журналиста, право – международное и обычное, маркетинг, компьютерные науки и кибербезопасность. Помимо этого, тут готовят специалистов по туризму, гостинично-ресторанному делу, социальному обеспечению, публичному управлению и администрированию. В рейтинге учебных заведений этот вуз Днепра занимает 128 строчку.

ДГАЭУ

Днепровский государственный аграрно-экономический университет помимо экономистов, финансистов, маркетологов готовит селекционеров, агрономов, ветеринаров, технологов производства и переработки продукции животноводства. Он оказался на 135 месте среди ТОП-200 вузов Украины.

ДГУВД

129 строчку занимает Днепропетровский государственный университет внутренних дел. Тут готовят полицейских, юристов, следователей, нотариусов, судей, адвокатов.

Этот рейтинг был разработан Центром международных проектов «Євроосвіта» в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Такие «сравнения» вузов они проводили уже 16 раз подряд.

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