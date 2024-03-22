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Когда жителям правого берега Днепра смогут вернуть воду

Сегодня 11:39
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Нагорная часть Днепра и пригорода без воды.

Новости Днепра про Когда жителям правого берега Днепра смогут вернуть воду

Из-за обстрела пригорода и нагорная часть Днепра без воды.

Это касается таких адресов:

— ж/м Тополь-1,2,3,
— ж/м Сокол-1,2,
– пос. Мирный;
– пос. Новоалександровка,
– с. Братское,
– с. Волошское,
– с. Каменка,
— пос.Аэропорт,
– с. Сурско-Литовское,
– с. Ракшевка,
— пос.Таромское,
– с. Ясный,
— Деевка,
— Старые Кодаки.

Может наблюдаться пониженное давление также:

— в с.Краснополье,
— просп.Науки (Гагарина) и близлежащие улицы к просп.Д.Яворницкого;
— ул.Рабочая,
— Криворожская,
— независимости (Титова) и близлежащие улицы;
— ⁠просп.А.Поля,
— просп.Б.Хмельницкого и близлежащие улицы.

Воду можно набрать в бочках и колонках, адреса которых можно найти на онлайн-карте:

https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=63

Как сообщил глава областного совета Николай Лукашук, областной водоканал провел работы по восстановлению электроснабжения для внутренних нужд. Состоялся апуск насосных станций.

Поэтому совсем скоро, ориентировочно через 2 часа, жители Каменского, Верхнеднепровска и Криничок будут с водоснабжением, и часа за 3 вода дойдет и до жителей правого берега Днепра.

Коммунальщики работают в оперативном режиме, чтобы все наши общины и их жители были с водой, – написал Лукашук.

Мэр Днепра Борис Филатов ранее сообщил, что водоснабжение должны вернуть к вечеру 22 марта, если не будет новых проблем.

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