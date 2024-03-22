Когда жителям правого берега Днепра смогут вернуть воду

Из-за обстрела пригорода и нагорная часть Днепра без воды.
Это касается таких адресов:
— ж/м Тополь-1,2,3,
— ж/м Сокол-1,2,
– пос. Мирный;
– пос. Новоалександровка,
– с. Братское,
– с. Волошское,
– с. Каменка,
— пос.Аэропорт,
– с. Сурско-Литовское,
– с. Ракшевка,
— пос.Таромское,
– с. Ясный,
— Деевка,
— Старые Кодаки.
Может наблюдаться пониженное давление также:
— в с.Краснополье,
— просп.Науки (Гагарина) и близлежащие улицы к просп.Д.Яворницкого;
— ул.Рабочая,
— Криворожская,
— независимости (Титова) и близлежащие улицы;
— просп.А.Поля,
— просп.Б.Хмельницкого и близлежащие улицы.
Воду можно набрать в бочках и колонках, адреса которых можно найти на онлайн-карте:
https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=63
Как сообщил глава областного совета Николай Лукашук, областной водоканал провел работы по восстановлению электроснабжения для внутренних нужд. Состоялся апуск насосных станций.
Поэтому совсем скоро, ориентировочно через 2 часа, жители Каменского, Верхнеднепровска и Криничок будут с водоснабжением, и часа за 3 вода дойдет и до жителей правого берега Днепра.
Коммунальщики работают в оперативном режиме, чтобы все наши общины и их жители были с водой, – написал Лукашук.
Мэр Днепра Борис Филатов ранее сообщил, что водоснабжение должны вернуть к вечеру 22 марта, если не будет новых проблем.
Читайте также:
Автор:
В Днепре утром из горящей квартиры спасли людей.
Животным в Днепре пожертвовали продукты, чей срок годности завершился в…
Анна Неплях рассказала о своем самочувствии после ДТП, в которое…
В Днепровском районе хотят потратить на укрытие в школе около…
В Днепре утром из горящей квартиры спасли людей.
Днепр и область в ночь на 22 марта отбивали воздушное нападение.
В Каменском на Днепропетровщине школьников отправили на дистанционку.
Хорошего дня, друзья!
Пожалуйста, будьте в безопасных местах!
Теперь "ограниченно пригодных" не будет.
Мужчина оставил ключи соседа и остался без большой плазмы и стереосистемы.
Животным в Днепре пожертвовали продукты, чей срок годности завершился в 2007 году.
Анна Неплях рассказала о своем самочувствии после ДТП, в которое она попала по дороге в родной Днепр.
У россиянина конфисковали унаследованную от матери землю.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!