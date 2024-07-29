Куда жителям Днепра обращаться, если нужна экстренная вакцинация

Журналисты dnepr.info выяснили когда необходима экстренная вакцинация и к кому нужно образаться.
В случае, если вы получили травму, нарушившую целостность слизистых – это может быть ожог, обморожение, укус животного, сильный порез, в который потенциально могут попасть частички железа, земли и т.п. — может понадобиться экстренная вакцинация от столбняка, особенно если после предидущей прививки от столбняка прошло более 5 лет.
Если укусила собака, кошка или дикое животное – необходима немедленная вакцинация от бешенства. Даже незначительные царапины или следы слюны животного являются причиной для того, чтобы обратиться в ближайший травмпункт и получить антирабическую вакцину.
Вакцина от кори необходима тем детям и взрослым, которые ранее не были вакцинированы, не болели корью или у них был контакт с больным человеком.
Назначить экстренную вакцинацию может только врач во время осмотра.
Вакцину можно купить самостоятельно и прийти вместе с ней в амбулаторию. Можно привиться в частной клинике – тогда вакцину покупать не нужно, они есть прямо там. Также можно вакцинироваться в государственном учреждении – это бесплатно. Для этого необходимо направление от семейного врача. При этом место вакцинации житель Днепра может выбрать самостоятельно, главное, чтобы в выбранном учреждении была вакцина, и был подписан договор с НСЗУ на предоставление услуг.
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