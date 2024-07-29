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Куда жителям Днепра обращаться, если нужна экстренная вакцинация

Сегодня 17:21
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Вакцинацию детей и взрослых проводят согласно национальному календарю прививок. Вакцина позволяет защитить и детей, и взрослых от многих инфекций. Прививки против столбняка и кори необходимо «обновлять» раз в 10 лет даже во взрослом возрасте. В ряде случаев может понадобиться срочная вакцинация.

Новости Днепра про Куда жителям Днепра обращаться, если нужна экстренная вакцинация

Журналисты dnepr.info выяснили когда необходима экстренная вакцинация и к кому нужно образаться.

Столбняк

В случае, если вы получили травму, нарушившую целостность слизистых – это может быть ожог, обморожение, укус животного, сильный порез, в который потенциально могут попасть частички железа, земли и т.п. —  может понадобиться экстренная вакцинация от столбняка, особенно если после предидущей прививки от столбняка прошло более 5 лет.

Бешенство

Если укусила собака, кошка или дикое животное – необходима немедленная вакцинация от бешенства. Даже незначительные царапины или следы слюны животного являются причиной для того, чтобы обратиться в ближайший травмпункт и получить антирабическую вакцину.

Корь

Вакцина от кори необходима тем детям и взрослым, которые ранее не были вакцинированы, не болели корью или у них был контакт с больным человеком.

Кто может назначить экстренную вакцинацию

Назначить экстренную вакцинацию может только врач во время осмотра.

Где можно сделать прививку в Днепре

Вакцину можно купить самостоятельно и прийти вместе с ней в амбулаторию. Можно привиться в частной клинике – тогда вакцину покупать не нужно, они есть прямо там. Также можно вакцинироваться в государственном учреждении – это бесплатно. Для этого необходимо направление от семейного врача. При этом место вакцинации житель Днепра может выбрать самостоятельно, главное, чтобы в выбранном учреждении была вакцина, и был подписан договор с НСЗУ на предоставление услуг.

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