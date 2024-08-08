Когда жители Днепра смогут увидеть мощный звездопад

Жители Днепра смогут посмотреть на яркий звездопад.

Приближается пик звездопада Персеиды – метеорного дождя, возникающего, когда Земля проходит через хвост кометы Свифта-Туттля. Ее открыли в 1862 году, когда она проходила ближе всего к нашей планете. Свое название явление получило от созвездия Персея, в пределах которого виден «Звездопад»

Мощнее всего «звезды будут падать» в ночь с 11 на 12 августа. В это время в ночном небе можно будет наблюдать до 100 падающих метеоров в час.

Звездопад можно увидеть в любое темное время, но лучше всего поток будет виден с 2 до 4:30 ночи.

Также параллельно с Персеидами можно наблюдать звездопад Каприкорниды. Обычно первые имеют белый цвет, в то время как Каприкорниды с оттенком желтого и оранжевого.

Как увидеть звездопад жителям Днепра?

В пределах города из-за светового загрязнения «звездопад» увидеть будет трудно, поэтому астрономы рекомендуют уехать за город, где нет уличного освещения.

«Звездопад» лучше всего виден после полуночи, когда созвездие Персея поднимается выше на небе. Лучший способ увидеть Персеиды – найти самый темный кусок неба и потом подождать 45 минут, пока глаза привыкнут к темноте. После этого можно рассматривать звезды и загадывать желания.

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