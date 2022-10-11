Когда закончится войны в Украине: прогнозы экспертов

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война будет недолгой и уже следующей весной начнутся бои за Крым.
«Зимой война в значительной степени стихнет. И после этого начнется завершение конфликта выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год. До конца весны Украина зайдет в Крым. Возможно, немного раньше: в днях можно ошибаться, в алгоритме действий – нет», — заявил Кирилл Буданов.
Военный эксперт Олег Жданов дает более расплывчатые прогнозы по этому вопросу. По его словам, война в Украине закончится либо, когда в Рф случится переворот, а народ начнет устраивать бунты против мобилизации. Либо же, когда ВСУ освободят украинские территории на поле боя и вытеснят оккупантов с нашей земли.
«В случае дворцового переворота война закончится в ближайшее время после отстранения Путина от власти. Новая элита Рф захочет переговоров с Западом, а условием для переговоров станет вывод войск с нашей территории», — отметил Олег Жданов.
Во втором случае, по его словам, освобождать территорию Украины мы будем военным путем, переговоров с врагом мы проводить не будем, а граница может стать зоной боевых действий.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что «война закончится быстрее, чем думают многие». Точной даты он не называет, но подчеркивает, что внутренние конфликты в Рф ускоряют освобождение страны. Но главная работа ведется на поле боя.
«Я не поклонник привязываться к датам. Я сторонник фантастической работы руководства страны – и Верховного главнокомандующего, и его ставки, и Генерального штаба, и самих военных, которые километр за километром освобождают нашу территорию», — сказал Михаил Подоляк.
По данным западных СМИ, война в Украине может закончится уже к Рождеству. Речь, скорее всего идет о конце декабря. The Times со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника пишут о том, что наша армия сможет уже к Рождеству освободить Украину по состоянию на 23 февраля. Но с оговоркой, что такой исход событий возможен, лишь если ВСУ будет продолжать контрнаступление в том же темпе, что и сейчас. Издание поясняет, что британские политики придерживаются такого мнения основываясь на достижениях нашей армии, а не на данных разведки. Также СМИ отмечает, что зимней паузы в войне не будет
Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес придерживается аналогичного мнения. По его словам, армия Рф потерпела поражение и будет до конца года вытеснена за линию 23 февраля.
Институт изучения войны ISW считает, что война затянется до 2023 года, но уверенны, что Украина уже переломила ход войны в свою пользу. С новыми наступлениями ВСУ оккупанты будут все больше терять способность воевать и реагировать на атаки.
Еще один военный эксперт Роман Свитан считает, что ВСУ разгромит врага на поле боя уже в этом году.
«Сейчас украинская армия взяла на себя всю инициативу – стратегическую и тактическую на протяжении всей линии фронта. Поэтому, думаю, что за 2,5 месяца вопрос будет решен с российской армией на оккупированной территории Украины. Она будет либо уничтожена, либо выдавлена на территорию Рф», — сказал Роман Свитан.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно написал статью, в которой дал свой прогноз относительно окончания боевых действий в Украине. Залужный отметил, что даже если военные действия прекратятся в 2023 году, то Рф все равно не угомонится и будет собирать силы для перегруппировки и возможной новой атаке.
О точных сроках окончания войны большинство экспертов не говорит. Возможны прогнозы, которые сбудутся, но главное слово – за ВСУ, которые на поле боя каждый день приближают нашу Победу.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 11 октября, многие жители Днепра остались без воды.
Движение восстановили.
У погибшей Оксаны Леонтьевой остался маленький сын Григорий. Также без…
Утром во вторник,11 октября, российские оккупанты выпустили по Запорожью 12…
Вчера, 10 октября, стало известно о "минировании" Павлоградского химзавода. Там неизвестный угрожал уничтожить ракетное топливо.
Сегодня оккупанты снова терроризируют украинцев.
Сегодня, 11 октября, многие жители Днепра остались без воды.
Движение восстановили.
У погибшей Оксаны Леонтьевой остался маленький сын Григорий. Также без дочери остались отец и мать девушки.
Утром во вторник,11 октября, российские оккупанты выпустили по Запорожью 12 ракет С-300. Один человек погиб.
В результате ракетных ударов по территории Украины в понедельник, 10 октября, 19 человек погибли, еще 105 получили ранения.
Оккупанты продолжают террор мирного населения Украины. После очень тяжелого дня 10 октября российская армия устроила не менее страшную ночь для жителей трех районов Днепропетровщины. Россияне били из «Градов», «Ураганов» и «Торнадо С».
5 октября при обороне Донецкой области от российских оккупантов погиб солдат из Каменского Днепропетровской области Владимир Пархонюк.
Днем, 10 октября, во время охраны места происшествия после ракетных ударов, правоохранителями Днепра был замечен мужчина, снимавший на мобильный телефон последствия вражеского обстрела.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!