Когда закончится войны в Украине: прогнозы экспертов

По прогнозам различных экспертов, война в Украине закончится в следующем году. Но временные рамки у всех разные. Журналисты dnepr. Info собрали все версии.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война будет недолгой и уже следующей весной начнутся бои за Крым.

«Зимой война в значительной степени стихнет. И после этого начнется завершение конфликта выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год. До конца весны Украина зайдет в Крым. Возможно, немного раньше: в днях можно ошибаться, в алгоритме действий – нет», — заявил Кирилл Буданов.

Военный эксперт Олег Жданов дает более расплывчатые прогнозы по этому вопросу. По его словам, война в Украине закончится либо, когда в Рф случится переворот, а народ начнет устраивать бунты против мобилизации. Либо же, когда ВСУ освободят украинские территории на поле боя и вытеснят оккупантов с нашей земли.

«В случае дворцового переворота война закончится в ближайшее время после отстранения Путина от власти. Новая элита Рф захочет переговоров с Западом, а условием для переговоров станет вывод войск с нашей территории», — отметил Олег Жданов.

Во втором случае, по его словам, освобождать территорию Украины мы будем военным путем, переговоров с врагом мы проводить не будем, а граница может стать зоной боевых действий.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что «война закончится быстрее, чем думают многие». Точной даты он не называет, но подчеркивает, что внутренние конфликты в Рф ускоряют освобождение страны. Но главная работа ведется на поле боя.

«Я не поклонник привязываться к датам. Я сторонник фантастической работы руководства страны – и Верховного главнокомандующего, и его ставки, и Генерального штаба, и самих военных, которые километр за километром освобождают нашу территорию», — сказал Михаил Подоляк.

По данным западных СМИ, война в Украине может закончится уже к Рождеству. Речь, скорее всего идет о конце декабря. The Times со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника пишут о том, что наша армия сможет уже к Рождеству освободить Украину по состоянию на 23 февраля. Но с оговоркой, что такой исход событий возможен, лишь если ВСУ будет продолжать контрнаступление в том же темпе, что и сейчас. Издание поясняет, что британские политики придерживаются такого мнения основываясь на достижениях нашей армии, а не на данных разведки. Также СМИ отмечает, что зимней паузы в войне не будет

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес придерживается аналогичного мнения. По его словам, армия Рф потерпела поражение и будет до конца года вытеснена за линию 23 февраля.

Институт изучения войны ISW считает, что война затянется до 2023 года, но уверенны, что Украина уже переломила ход войны в свою пользу. С новыми наступлениями ВСУ оккупанты будут все больше терять способность воевать и реагировать на атаки.

Еще один военный эксперт Роман Свитан считает, что ВСУ разгромит врага на поле боя уже в этом году.

«Сейчас украинская армия взяла на себя всю инициативу – стратегическую и тактическую на протяжении всей линии фронта. Поэтому, думаю, что за 2,5 месяца вопрос будет решен с российской армией на оккупированной территории Украины. Она будет либо уничтожена, либо выдавлена на территорию Рф», — сказал Роман Свитан.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно написал статью, в которой дал свой прогноз относительно окончания боевых действий в Украине. Залужный отметил, что даже если военные действия прекратятся в 2023 году, то Рф все равно не угомонится и будет собирать силы для перегруппировки и возможной новой атаке.

О точных сроках окончания войны большинство экспертов не говорит. Возможны прогнозы, которые сбудутся, но главное слово – за ВСУ, которые на поле боя каждый день приближают нашу Победу.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: