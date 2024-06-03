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Когда пройдет Марш Равенства за права ЛГБТ в 2024 году и как туда попасть

Сегодня 16:30
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В Киеве впервые за три года пройдет Марш равенства

Новости Днепра про Когда пройдет Марш Равенства за права ЛГБТ в 2024 году и как туда попасть

Традиционный Марш Равенства по ЛГБТ+ в рамках КиевПрайда снова пройдет по улицам украинской столицы. В последний раз его устраивали еще в 2021 году. В 2022 и 2023 марше не проводились из-за ситуации безопасности.

Марш Равенства в этом году состоится 16 июня. Его будут проводить в киевском метро (где именно – организаторы не говорят в целях безопасности участников).

При этом, уверяют в КиевПрайде, мера будет отвечать всем требованиям безопасности и будет согласована с органами власти. В настоящее время команда ведет переговоры с военной администрацией.

В Украине прайд – это площадка для борьбы за права человека, а в условиях большой войны – это возможность предоставить Украине видимости в мире и привлечь дополнительную помощь для тех, кто защищает нашу независимость, – рассказывают организаторы КиевПрайда 2024 года.

Как попасть на Марш Равенства

По соображениям безопасности, в этом году Марше сможет принять участие ограниченное количество людей.

К нему смогут приобщиться не более 500 человек, среди которых активисты, представители ЛГБТК+ и правозащитных организаций, волонтеры.

Получить больше деталей о событиях КиевПрайда 2024 и узнать, как присоединиться, можно по этой ссылке.

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Новости Днепра про Когда пройдет Марш Равенства за права ЛГБТ в 2024 году и как туда попастьУкраїнська Новости Днепра про Когда пройдет Марш Равенства за права ЛГБТ в 2024 году и как туда попастьРусский

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