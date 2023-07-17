Когда повысят тариф на воду: как экономить и во сколько это обойдется в Днепре

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-8 советов, как сэкономить воду и снизить сумму в квитанции за услугу.
Наличие двойной раковины на кухне помогает сэкономить воду во время мытья посуды или приготовлении пищи. В одной можно мыть тарелки и кастрюли, а в другой – полоскать. Стоимость такой мойки – от 2,3 тыс грн, главное, чтобы на кухне было место для ее установки.
Специальная насадка-аэратор на кран предназначена для распыления потока воды. Благодаря этой опции экономится до 50% воды. Такие аэраторы имеют несколько режимов распыления. Приобрести его можно по цене от в среднем от 100 грн.
Во время душа воду поможет сэкономить насадка с разными режимами переключения воды, а при посещении туалета – унитаз с двумя кнопками, где маленькая кнопка дает меньший поток воды, чем обычно.
Закрывая кран во время чистки зубов или бритья можно сэкономить несколько десятков литров воды. Аналогично воду можно сэкономить если мыть посуду не под струей воды, а сначала натереть мочалкой с средством для мытья, а потом просто прополоскать под краном. Не стоит также ставить под проточную воду продукты для размораживания.
Если течет кран – все протечки необходимо устранить. Капля за каплей и в день так может набраться до 24 литров воды. Узнать о том протекает кран или нет можно подставив под него перед уходом из дома небольшую посудину для сбора воды или засечь цифры на счетчике – если краны не текут – то к вечеру показания прибора учета не изменятся.
Загружая посудомойку и стиральную машину согласно инструкции, можно также сэкономить несколько ведер воды.
Овощи и зелень мыть следует не под проточной водой, а в миске. По словам некоторых экспертов, так их можно лучше вымыть и воды уйдет меньше.
В частном доме можно использовать для полива огорода дождевую воду. Главное – иметь емкости для ее сбора. Одно ведро на 12 литров обойдется от 50 грн. Также для огорода можно установить капельную систему полива – она наиболее экономная.
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