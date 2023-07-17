Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Когда повысят тариф на воду: как экономить и во сколько это обойдется в Днепре

Когда повысят тариф на воду: как экономить и во сколько это обойдется в Днепре

Сегодня 17:14
просмотров

Пока что повышение тарифов на воду в Украине отложили на неопределенный срок. Но платить больше все же придется. Для того, чтобы тратить меньше воды, и как следствие, экономить на оплате коммуналки нужно готовится уже сейчас.
Новости Днепра про Когда повысят тариф на воду: как экономить и во сколько это обойдется в Днепре

#image_title

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-8 советов, как сэкономить воду и снизить сумму в квитанции за услугу.

Наличие двойной раковины на кухне помогает сэкономить воду во время мытья посуды или приготовлении пищи. В одной можно мыть тарелки и кастрюли, а в другой – полоскать. Стоимость такой мойки – от 2,3 тыс грн, главное, чтобы на кухне было место для ее установки.

Специальная насадка-аэратор на кран предназначена для распыления потока воды. Благодаря этой опции экономится до 50% воды. Такие аэраторы имеют несколько режимов распыления. Приобрести его можно по цене от в среднем от 100 грн.

Во время душа воду поможет сэкономить насадка с разными режимами переключения воды, а при посещении туалета – унитаз с двумя кнопками, где маленькая кнопка дает меньший поток воды, чем обычно.

Закрывая кран во время чистки зубов или бритья можно сэкономить несколько десятков литров воды. Аналогично воду можно сэкономить если мыть посуду не под струей воды, а сначала натереть мочалкой с средством для мытья, а потом просто прополоскать под краном. Не стоит также ставить под проточную воду продукты для размораживания.

Если течет кран – все протечки необходимо устранить. Капля за каплей и в день так может набраться до 24 литров воды. Узнать о том протекает кран или нет можно подставив под него перед уходом из дома небольшую посудину для сбора воды или засечь цифры на счетчике – если краны не текут – то к вечеру показания прибора учета не изменятся.

Загружая посудомойку и стиральную машину согласно инструкции, можно также сэкономить несколько ведер воды.

Овощи и зелень мыть следует не под проточной водой, а в миске. По словам некоторых экспертов, так их можно лучше вымыть и воды уйдет меньше.

В частном доме можно использовать для полива огорода дождевую воду. Главное – иметь емкости для ее сбора. Одно ведро на 12 литров обойдется от 50 грн. Также для огорода можно установить капельную систему полива – она наиболее экономная.

 

Читайте также:

Новости Днепра про Когда повысят тариф на воду: как экономить и во сколько это обойдется в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Когда повысят тариф на воду: как экономить и во сколько это обойдется в ДнепреРусский

Автор:


# # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре тестируют электронное бронирование мест на кладбищах
Новости Днепра
Сегодня 16:28
В Днепре тестируют электронное бронирование мест на кладбищах

Мэр Днепра анонсировал новую услугу по резервированию могил на кладбищах.

В Днепре с кладбища украли мраморный столик и розы на могиле
Новости Днепра
Сегодня 15:04
В Днепре с кладбища украли мраморный столик и розы на могиле

Днепряне жалуются на кладбищенских воров.

Как раньше выглядела дорогая гостиница на Воскресенской: огромные статуи на фасаде и дополнительный этаж после ремонта (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 14:50
Как раньше выглядела дорогая гостиница на Воскресенской: огромные статуи на фасаде и дополнительный этаж после ремонта (ФОТО)

В здании, где находится несколько магазинов, а помещения сдаются под…

В Днепре задержали женщину, которая за 7 тысяч долларов выдавала «белые билеты» для мужчин
Новости Днепра
Сегодня 12:51
В Днепре задержали женщину, которая за 7 тысяч долларов выдавала «белые билеты» для мужчин

В Днепре задержали женщину, которая за вознаграждение переправляла военнообязанных за…

Последние новости

В Днепре тестируют электронное бронирование мест на кладбищах
В Днепре тестируют электронное бронирование мест на кладбищах

Мэр Днепра анонсировал новую услугу по резервированию могил на кладбищах.

Сегодня 16:28
0
просмотров
В Днепропетровской области у пенсионера конфисковали ноутбук из-за постов в соцсетях
В Днепропетровской области у пенсионера конфисковали ноутбук из-за постов в соцсетях

В Павлограде суд забрал ноутбук у пенсионера, который хвалил Россию в "Одноклассниках".

Сегодня 15:49
5
просмотров
В Днепре с кладбища украли мраморный столик и розы на могиле
В Днепре с кладбища украли мраморный столик и розы на могиле

Днепряне жалуются на кладбищенских воров.

Сегодня 15:04
3
просмотров
Как раньше выглядела дорогая гостиница на Воскресенской: огромные статуи на фасаде и дополнительный этаж после ремонта (ФОТО)
Как раньше выглядела дорогая гостиница на Воскресенской: огромные статуи на фасаде и дополнительный этаж после ремонта (ФОТО)

В здании, где находится несколько магазинов, а помещения сдаются под офисы трудно узнать старинную гостиницу «Лондон», открывшуюся в Днепре в начале 1910-х годов.

Сегодня 14:50
5
просмотров
В Кривом Роге на «АрселорМиттал» во время работы погиб работник: что говорят на предприятии
В Кривом Роге на «АрселорМиттал» во время работы погиб работник: что говорят на предприятии

Представители "АрселорМиттал" официально подтвердили гибель рабочего на предприятии.

Сегодня 14:10
6
просмотров
В Днепропетровской области нашли «пальцы мертвеца»
В Днепропетровской области нашли «пальцы мертвеца»

В Днепропетровской области заметили жуткие грибы.

Сегодня 13:34
5
просмотров
В Днепре задержали женщину, которая за 7 тысяч долларов выдавала «белые билеты» для мужчин
В Днепре задержали женщину, которая за 7 тысяч долларов выдавала «белые билеты» для мужчин

В Днепре задержали женщину, которая за вознаграждение переправляла военнообязанных за границу.

Сегодня 12:51
3
просмотров
Кто такой Паторжинский в честь которого назвала улица в Днепре: церковный регент, который играл казака Чуба
Кто такой Паторжинский в честь которого назвала улица в Днепре: церковный регент, который играл казака Чуба

Прогуливаясь по улицам Днепра или прося водителя маршрутки остановить у определенного перекрестка мало кто знает в честь кого названы улицы в городе. Многие из них носят имена выдающихся земляков, которые прославляли Днепр или сделали много для его развития.

Сегодня 12:41
4
просмотров
В Днепре продлили работу популярного автобуса
В Днепре продлили работу популярного автобуса

С 17 июля будет курсировать дополнительный вечерний рейс в Приднепровск.

Сегодня 12:09
8
просмотров
В Днепре в сквере Усачева содрали «кожу» с сакуры
В Днепре в сквере Усачева содрали «кожу» с сакуры

В Днепре в сквере Усачева вандалы поиздевались над деревцом сакуры.

Сегодня 11:39
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх