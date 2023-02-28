Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Когда покупать и продавать криптовалюту: инструменты WhiteBIT для определения точек входа и выхода

Когда покупать и продавать криптовалюту: инструменты WhiteBIT для определения точек входа и выхода

Сегодня 13:50
просмотров

Полезная информация!

Новости Днепра про Когда покупать и продавать криптовалюту: инструменты WhiteBIT для определения точек входа и выхода

Чтобы купить криптовалюту в Украине, достаточно зарегистрироваться на бирже и пополнить счет (что для украинских пользователей занимает всего минуту благодаря интеграции Дія на биржу WhiteBIT). Более важный вопрос — какой момент будет самым подходящим для покупки и продажи крипты? Чтобы это определить, нужно обязательно пользоваться торговым терминалом. Рассказываем, какие инструменты торгового терминала WhiteBIT помогут правильно определить точки входа в позицию и выхода из нее.

Что такое точки входа и выхода

Точкой входа называется курс криптовалюты, при котором осуществляется покупка актива. Точкой выхода является цена, на которой осуществляется продажа. В качестве исключения можно назвать позицию «short» (при торговле с кредитными средствами). Здесь на входе в позицию осуществляется не покупка, а продажа криптоактива, а на выходе, наоборот, покупка. 

Поскольку цена на криптовалюты корректируется каждую секунду в зависимости от ликвидности, распространенности актива и объемов торгов, задача трейдера — определить ту точку входа или выхода из позиции, которая будет наиболее выгодной или отразится на инвестициях со знаком плюс на перспективу.

Чтобы правильно определить, когда покупать/продавать активы, нужно ориентироваться на определенные сигналы, которые считываются с графика, формируемого в торговом терминале биржи криптовалют.

Наиболее важные ориентиры это уровни поддержки и сопротивления, а также индикаторы зон перекупленности и перепроданности (MACD).

Как читать сигналы с помощью терминала WhiteBIT

Уровни поддержки и сопротивления можно определить по объемам и максимальным/минимальным ценам на свечах в торговом терминале, которые формировались в какой-то промежуток времени. В тех точках, где цена повторяется, формируется уровень поддержки/сопротивления. Для входа учитывается уровень поддержки (когда цена разворачивается вверх), для выхода — уровень сопротивления (когда цена разворачивается вниз).

Например, в период с 1 по 6 января текущего года на WhiteBIT цена одного биткоина в паре с USDT единожды касалась 16 470 USDT, однако трейдеры не дали ей упасть ниже, выходя в активные покупки. Таким образом, мы можем сделать вывод, что здесь сформировалась зона поддержки. Тогда как максимальная стоимость достигала 16 988 USDT за 1 BTC, что является точкой сопротивления и зоной выхода из позиций. То есть покупка осуществлялась на 16,4 тыс., продажа — на 16,9 тыс. 

Чтобы понять точки входа и выхода, в торговом терминале WhiteBIT можно также выставить индикатор MACD. Он показывает, где на рынке криптовалюты формировались зоны перекупленности (после чего стоимость может развернуться в сторону падения) и перепроданности (актив, наоборот, может дорожать).

Важно понимать, что приведенные сигналы — это всего лишь часть анализа, который должен производить трейдер. Кроме того, любые инвестиции в криптовалюты — рискованны и не дают никаких гарантий выхода в прибыль, это предприятие максимально рискованное.

Новости Днепра про Когда покупать и продавать криптовалюту: инструменты WhiteBIT для определения точек входа и выходаУкраїнська Новости Днепра про Когда покупать и продавать криптовалюту: инструменты WhiteBIT для определения точек входа и выходаРусский

Автор:


Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Последние новости

    Днепр vs. 5 мегаполисов Европы: что общего и какие отличия
    Днепр vs. 5 мегаполисов Европы: что общего и какие отличия

    В минувшем году, по данным аналитической компании Euromonitor самыми популярными городами в Европе стали: Париж, Амстердам, Мадрид, Рим, Лондон. Журналисты dnepr.info решили сравнить площадь 5 самых популярных городов Европы с площадью и населением, а также с культурными и учебными заведениями…

    Сегодня 13:55
    просмотров
    Над Украиной нависнет антициклон Hazal: какая погода будет в Днепре в начале марта
    Над Украиной нависнет антициклон Hazal: какая погода будет в Днепре в начале марта

    В Украине конец февраля будет достаточно теплым.

    Сегодня 12:21
    просмотров
    Продали несуществующую мебель на 100 тысяч: на Днепропетровщине мошенники обманывали людей
    Продали несуществующую мебель на 100 тысяч: на Днепропетровщине мошенники обманывали людей

    На Днепропетровщине задержали мошенников, обманывающих людей.

    Сегодня 11:50
    0
    просмотров
    Употреблял наркотики: в Днепре мужчина выпал с балкона на 9 этаже
    Употреблял наркотики: в Днепре мужчина выпал с балкона на 9 этаже

    Сегодня ночью в Днепре на жилом массиве Тополь-3 мужчина выпал с балкона на 9 этаже.

    Сегодня 11:29
    2
    просмотров
    Вышел на охоту за синичками: в Днепре заметили яростную птицу-хищника (ФОТО)
    Вышел на охоту за синичками: в Днепре заметили яростную птицу-хищника (ФОТО)

    В Днепре сфотографировали пернатого хищника.

    Сегодня 11:15
    просмотров
    В Днепропетровской области на улице избили мужчину и похитили у него 140 тыс. грн
    В Днепропетровской области на улице избили мужчину и похитили у него 140 тыс. грн

    В субботу, 25 февраля, на улице в городе Апостолово двое злоумышленников избили 57-летнего мужчину и забрали у него 140 тысяч гривен.

    Сегодня 10:48
    0
    просмотров
    В Днепре возле «Нагорки» 25-летний парень бросался камнями в дедушку
    В Днепре возле «Нагорки» 25-летний парень бросался камнями в дедушку

    В Днепре на Писаржевского курсант задержал хулигана.

    Сегодня 10:27
    0
    просмотров
    Чего только не находят коммунальщики: во Франковске канализацию забило сардельками
    Чего только не находят коммунальщики: во Франковске канализацию забило сардельками

    В Ивано-Франковске канализацию забило сардельками.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области горела многоэтажка: что известно о пострадавших
    В Днепропетровской области горела многоэтажка: что известно о пострадавших

    В многоэтажке в Марганце произошел пожар, в результате которого пострадали женщина и двое мужчин.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии: фото последствий
    Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии: фото последствий

    Российские оккупанты в ночь на 28 февраля трижды били из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.

    Сегодня 09:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх