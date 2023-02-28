Когда покупать и продавать криптовалюту: инструменты WhiteBIT для определения точек входа и выхода

Чтобы купить криптовалюту в Украине, достаточно зарегистрироваться на бирже и пополнить счет (что для украинских пользователей занимает всего минуту благодаря интеграции Дія на биржу WhiteBIT). Более важный вопрос — какой момент будет самым подходящим для покупки и продажи крипты? Чтобы это определить, нужно обязательно пользоваться торговым терминалом. Рассказываем, какие инструменты торгового терминала WhiteBIT помогут правильно определить точки входа в позицию и выхода из нее.
Точкой входа называется курс криптовалюты, при котором осуществляется покупка актива. Точкой выхода является цена, на которой осуществляется продажа. В качестве исключения можно назвать позицию «short» (при торговле с кредитными средствами). Здесь на входе в позицию осуществляется не покупка, а продажа криптоактива, а на выходе, наоборот, покупка.
Поскольку цена на криптовалюты корректируется каждую секунду в зависимости от ликвидности, распространенности актива и объемов торгов, задача трейдера — определить ту точку входа или выхода из позиции, которая будет наиболее выгодной или отразится на инвестициях со знаком плюс на перспективу.
Чтобы правильно определить, когда покупать/продавать активы, нужно ориентироваться на определенные сигналы, которые считываются с графика, формируемого в торговом терминале биржи криптовалют.
Наиболее важные ориентиры это уровни поддержки и сопротивления, а также индикаторы зон перекупленности и перепроданности (MACD).
Уровни поддержки и сопротивления можно определить по объемам и максимальным/минимальным ценам на свечах в торговом терминале, которые формировались в какой-то промежуток времени. В тех точках, где цена повторяется, формируется уровень поддержки/сопротивления. Для входа учитывается уровень поддержки (когда цена разворачивается вверх), для выхода — уровень сопротивления (когда цена разворачивается вниз).
Например, в период с 1 по 6 января текущего года на WhiteBIT цена одного биткоина в паре с USDT единожды касалась 16 470 USDT, однако трейдеры не дали ей упасть ниже, выходя в активные покупки. Таким образом, мы можем сделать вывод, что здесь сформировалась зона поддержки. Тогда как максимальная стоимость достигала 16 988 USDT за 1 BTC, что является точкой сопротивления и зоной выхода из позиций. То есть покупка осуществлялась на 16,4 тыс., продажа — на 16,9 тыс.
Чтобы понять точки входа и выхода, в торговом терминале WhiteBIT можно также выставить индикатор MACD. Он показывает, где на рынке криптовалюты формировались зоны перекупленности (после чего стоимость может развернуться в сторону падения) и перепроданности (актив, наоборот, может дорожать).
Важно понимать, что приведенные сигналы — это всего лишь часть анализа, который должен производить трейдер. Кроме того, любые инвестиции в криптовалюты — рискованны и не дают никаких гарантий выхода в прибыль, это предприятие максимально рискованное.Виктория
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