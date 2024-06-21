Когда отмечаем Троицу 2024: традиции, приметы и что означает праздник

В эти выходные, 23 июня, верующие в Украине будут отмечать праздник Троицы. Этот праздник переходящий и его дата зависит от Пасхи. Она меняется каждый год. Троицу отмечают на 50 день после Светлого Воскресенья и всегда в воскресенье.

Журналисты dnepr.info узнали традиции праздника, что нельзя делать и приметы.

Суть праздника

Праздник Троицы посвящен единству Бога-Отца, Сына и Святого Духа. Считается, что через 50 дней после воскресенья Христа его ученики собрались на горе, где на них снизошел Святой Дух. После этого они получили дар проповедования и умение говорить на разных языках. Они пошли к людям проповедовать слово Божье по разным странам.

В этот день в церквях проводятся праздничные богослужения и вечерние службы. Священники одевают праздничные ризы зеленого цвета. Православные христиане отмечают праздник на 50 день после Пасхи, католики – на 57.

Традиции праздника

Народное название Троицы – «Зеленые святки». Основными символами праздника считаются ветки березы и других деревьев. Ими украшали дома, ворота, окна, двери, иконы. Считалось, что они помогают защитить от зла и привлечь в дом удачу и добро. Украшать дома начинали еще в субботу, за день до праздника. Не украсить дом считалось грехом. Существовало поверье, что если листья оставались свежими до следующего утра – в доме целый год не будет болезней и беды.

К празднику ходили собирать разные травы. Потом их сушили, а затем делали лечебные чаи. Незамужние девушки в этот день плели венки и бросали из воду, смотря, как они плывут. Равномерное движение венков обещало быстрый брак. Если венок колыхался на волнах – брак обещал быть беспокойным. Если венок тонул – это значило, что вторая половинка ждет девушку в другом населенному пункте. После церковной службы наши предки устраивали ярмарки, собирались на гуляния и пели песни.

Что можно делать на Троицу

Наши предки считали, что свататься в этот день – хорошая примета. Значит брак у молодых будет удачным, а в семье всегда будет царить гармония и любовь. Перед Троицей можно сходить на кладбище, помянуть умерших родственников.

Те, у кого во дворах были колодцы звали на Зеленые святки к себе в дом священника, чтобы он освятил воду в них. Так что в этот день принято святить воду.

В этот день обязательно посещали храм, а после службы – собирались за праздничным столом. Среди блюд на столе должны были быть пироги с творогом, мед, сыр, сладкая кутья.

Что нельзя делать на Троицу

А вот играть свадьбу на Троицу было запрещено. Считалось, что заключенный в этот день брак счастья молодым не принесет. Нельзя было в праздник заниматься рукоделием, работать в огороде. Любопытно, что и на следующей за Троицей день запрещалось работать в поле. Его считали Днем духов и работая в земле можно было их потревожить. Также запрещается рубить деревья и уничтожать другие зеленые насаждения. Они считаются символами праздника, поэтому сгубившего дерева ждут несчастья и болезни.

На Троицу нельзя было ссориться, врать, плакать, отказывать в помощи близким и нуждающимся, пить и купаться в водоемах. Считалось, что в этот день в реках, озерах и других водоемах активизируется нечистая сила, а значит, русалки или водяные могут утянуть купающегося на дно.

Приметы на Троицу

Дождь на Зеленые святки обещал теплое и хорошее лето, а если сразу после дождя выглянуло солнце – это обещало большой урожай. Жаркая погода обещала такое же жаркое лето и минимальное количество осадков. Увидеть радугу на небе – к счастью и благополучию. Услышать кукушку в этот день значило, что пора сеять лен, а вот пенье ласточек «говорило» о том, что настоящее тепло впереди. Наши предки верили, что если умыться утренней росой на Троицу – можно умножить свою красоту и улучшить здоровье.

Будут ли выходные

Троица один из больших церковных праздников и всегда после нее, в понедельник, в Украине был официальный выходной день. Но поскольку в нашей стране объявлено военное положение — дополнительные дни отдыха отменены. Поэтому понедельник, 24 июня, будет обычным рабочим днем.

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