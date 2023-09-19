Когда окончательно утвердят новое название для Новомосковска

Переименование Новомосковска выходит на финишную прямую.

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Почти год продолжаются дискуссии о том, как переименовать Новомосковск. Утвердить новое название планируется до конца ноября. В то же время, самого топонима еще нет.

Мнения горожан кардинально отличаются. Большинство склонно к тому, что все-таки нужно избавиться от названия, которое навязала империя, однако люди говорят, что им все равно.

Самые популярные варианты нового названия – Самар, Сичеслав и Новоселица. Историки считают, что следует вернуть предыдущее наименование – Самар, чтобы восстановить историческую справедливость.

«Мы не должны искать новое название. Мы должны вернуть старуху, которую у нас отобрал тот самый враг, с которым мы сейчас воюем», – сказал директор Новомосковского историко – краеведческого музея Константин Мешко.

Горожане также отмечают, что следует вернуться к старому названию.

Я видела в интернете некоторые предложения назвать город Самар. Такое название было еще во времена запорожцев. Поэтому нужно выбрать название, которое соответствует истории. Потому что советская власть уничтожала историю Украины, русифицировала людей поколениями. Пыталась уничтожить украинцев как нацию», – считает местная жительница Ирина.

Мэр города спешит выбрать новое название, ведь если этого не сделать, выбор за горожан сделают в Верховной Раде.

«Трудно многим воспринять необходимость сейчас заниматься переименованием. Есть много манипуляций. Пытаются людям рассказать, что это повлечет расходы граждан на изменение документов», – сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник.

Окончательное название утвердят в конце ноября.