Когда начнут курсировать поезда в Херсон и Николаев: стоимость билетов и расписание

Первый пассажирский поезд отправится в Николаев уже 14 ноября. Соответствующее разрешение перевозчик получил от Николаевской областной военной администрации и военных.
Поезд №121/122 Киев — Николаев будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным — из Николаева. Из столицы он будет отправляться в 22:14 и прибывать в Николаев в 07:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55. Билеты уже можно приобрести в кассах, в приложении или чат-ботах «Укрзализныци».
Последний раз пассажирский поезд дальнего следования приезжал в Николаев 24 февраля.
Кроме того, министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в течение 10 дней «Укрзализныця» рассчитывает восстановить железнодорожное пассажирское сообщение с деоккупированным Херсоном.
«Железнодорожники вместе с ГСЧС завершают обследование путей и уже начали ремонт поврежденной инфраструктуры (на Херсонщине — ред.). Рассчитываем, что восстановить железнодорожное пассажирское сообщение с областным центром мы сможем в течение 10 дней».
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