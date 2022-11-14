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  • Когда начнут курсировать поезда в Херсон и Николаев: стоимость билетов и расписание

Когда начнут курсировать поезда в Херсон и Николаев: стоимость билетов и расписание

Сегодня 19:45
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"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения России восстанавливает пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом, в течение 10 дней планируют запустить пассажирские поезда и в Херсон.

Новости Днепра про Когда начнут курсировать поезда в Херсон и Николаев: стоимость билетов и расписание

Первый пассажирский поезд отправится в Николаев уже 14 ноября. Соответствующее разрешение перевозчик получил от Николаевской областной военной администрации и военных. 

Поезд №121/122 Киев — Николаев будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным — из Николаева. Из столицы он будет отправляться в 22:14 и прибывать в Николаев в 07:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55. Билеты уже можно приобрести в кассах, в приложении или чат-ботах «Укрзализныци».

Последний раз пассажирский поезд дальнего следования приезжал в Николаев 24 февраля. 

Кроме того, министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в течение 10 дней «Укрзализныця» рассчитывает восстановить железнодорожное пассажирское сообщение с деоккупированным Херсоном.

«Железнодорожники вместе с ГСЧС завершают обследование путей и уже начали ремонт поврежденной инфраструктуры (на Херсонщине — ред.). Рассчитываем, что восстановить железнодорожное пассажирское сообщение с областным центром мы сможем в течение 10 дней».

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Новости Днепра про Когда начнут курсировать поезда в Херсон и Николаев: стоимость билетов и расписаниеУкраїнська Новости Днепра про Когда начнут курсировать поезда в Херсон и Николаев: стоимость билетов и расписаниеРусский

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