Книги ученых из Днепра запретили в так называемой «ЛНР»

В так называемой «ЛНР» внесли в список запрещенной литературы книги днепрянок Анны Теряник «Життя на нулі» и Ирины Ревы «Воїни Дніпра».
Об этом сообщили на ФБ-странице Днепропетровского национального исторического музея им. Яворницкого.
С огромной гордостью хотим поздравить наших коллег, двух талантливых научных сотрудниц музея, с тем, что их книги вошли в список запрещенной литературы так называемой ЛыНыРы. Это достойное признание высокой планки научной работы нашего музея и продолжение дела Д. И. Яворницкого! Советуем к обязательному прочтению, – говорится в сообщении.
Отмечается, что книги есть в музейной библиотеке.
Поэтому советуем прочесть!
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