Климатический проект Европы №1: Каховское водохранилище становится самым большим лесом юга Украины

Каховское водохранилище становится лесом.

Сейчас минимум 80 тысяч гектаров бывшего дна Каховского водохранилища, пропавшего в прошлом году после подрыва оккупантами дамбы ГЭС, зарастает молодым лесом. По подсчетам экологов уже сейчас здесь могут расти почти 40 миллиардов молодых ив или тополей. Такое мнение в блоге на УП написал глава Украинской природоохранной группы Алексей Василюк.

На момент разрушения дамбы Каховской ГЭС в 2023 году длился период, в который естественным образом должна отходить вода после большого половодья. В это время тополя и ивы начали рассевать свои семена, наполняя воздух пухом. И вот, впервые за 70 лет семенам нашлось где прорасти! Пух оседал на поверхность водохранилища, волны высевали семена на влажный субстрат, в последний раз накатываясь на берег. И вот водохранилище исчезло, а растительность начала возобновляться, — пишет Василюк.

Отмечается, что до сих пор все проекты создания искусственных лесов в степной зоне Украины не имели такого успеха. Конечно, останутся жить все деревья, которые сейчас проросли и прорастут потом.

Однако по подсчетам эколога, в случае, когда каждое 200 дерево на дне Каховского водохранилища выживет, это будет означать, что в Украине молодой климатически устойчивый Великий Луг будет состоять из 400 миллионов деревьев.

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