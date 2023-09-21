Кем и сколько нужно работать в Днепре чтобы купить себе новый iPhone 15

Недавно в США был представлен iPhone 15. Продавать его начнут с 22 сентября. В телефоне среди прочего корпус сделан из титана, установлен передовой чип А17 и перископический объектив камеры. В США стоимость телефона колеблется от 799 до 1599 дол. Ожидается, что в Украине эта модель будет стоить от 30 до 45 тыс грн в зависимости от модификации – размера экрана и объема памяти.

Журналисты dnepr.info решили узнать, сколько нужно работать жителям Днепра разных профессий, чтобы купить себе новый iPhone.

Средняя зарплата в Днепре, согласно порталу вакансий и резюме, составляет 17,5 тыс грн. То есть, в среднем нужно три месяца получать эту среднюю зарплату и телефон в кармане. Больше всего в Днепре получают исполнительный директор, категорийный менеджер, руководитель отдела продаж, водитель-международник, стоматолог, супервайзер, риэлтор, директор ресторана, менеджер по развитию, шиномонтажник, автоэлектрик, прораб, начальник отдела кадров. В среднем зарплата этих специалистов колеблется от 55 до 30 тыс грн, а значит теоретически за месяц они могут заработать на iPhone 15 в разных модификациях.

Зарплата автослесаря, ветеринара, плиточника, автомаляра, главного бухгалтера, ювелира строителя, директора магазина, бизнес-тренера, мастера по ремонту телефонов, косметолога, фрезеровщика, токаря, водителя, контруктора, маляра, сварщика, технолога пищевого производства, механика, логиста, архитектора, адвоката, сушиста и терапевта колеблется в среднем от 28,5 до 20 тыс грн.

А значит, чтобы купить телефон им нужно проработать два месяца, не совершая никаких других покупок, не тратя деньги на еду, коммуналку, проезд и прочее.

Дольше всего – более трех месяцев нужно работать мерчендайзеру, няне, учителю, официанту, кассиру, медсестре, лаборанту, домработнице охраннику, уборщице, санитарке.

Их средняя зарплата колеблется от 13 до 8,4 тыс грн в зависимости от специальности.

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