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Пытали и убивали: в Днепре пожизненное получили участники банды, отбиравшие жилье у пенсионеров

Сегодня 13:00
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В Днепре судили банду, забиравшую квартиры у пенсионеров.
Новости Днепра про Пытали и убивали: в Днепре пожизненное получили участники банды, отбиравшие жилье у пенсионеров

фото иллюстративное

Недавно вынесли приговор участникам банды, которые отбирали квартиры у пожилых людей. Для этого они угрожали владельцам жилья, а чтобы скрыть преступления – убили 9 человек.

Схему создал адвокат, привлекший к ней нескольких сообщников. В течение трех лет они незаконно завладевали квартирами и домовладениями в Днепре, Каменском и Днепровском районах.

К каждому «делу» участники преступной организации тщательно готовились. Подыскивали жертв, в том числе пожилых людей, следили и собирали о них информацию.

Чтобы заставить владельцев жилья переписать на них недвижимость, осужденные вводили потерпевших в заблуждение, угрожали им физическим насилием, запугивали, похищали и незаконно лишали свободы.

Для сокрытия противоправной деятельности участники организации убили 9 потерпевших.

Используя поддельные документы, участники банды продавали недвижимость, а полученные денежные средства забирали себе. Таким образом подсудимые завладели 11 объектами недвижимости на общую сумму 8 млн грн.

В ходе судебного заседания участники банды свою вину не признали. Всем фигурантам дали пожизненное.

Их признали виновными в умышленных убийствах, незаконном лишении свободы и похищении людей, разбоях, вымогательствах, мошенничестве, создании преступной организации, подлоге документов (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 187). 4 статьи 189, ч. 4 статьи 190, ч. 1 статьи 255, ч. 2, 3 статьи 358 УК Украины).

Напомним, в Днепре разоблачили банду, которая забирала квартиры у умерших и перепродавала.

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Новости Днепра про Пытали и убивали: в Днепре пожизненное получили участники банды, отбиравшие жилье у пенсионеровУкраїнська Новости Днепра про Пытали и убивали: в Днепре пожизненное получили участники банды, отбиравшие жилье у пенсионеровРусский

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