Кататься весь день за 20 грн: как сэкономить на общественном транспорте в Днепре (МАРШРУТЫ)

В Днепре проезд в маршрутке в одну сторону обойдется в 15 грн, на трамвае или троллейбусе – 8 грн. Если в место, где вы работаете от дома можно добраться только с помощью «рогатого» или трамвая – то это большая удача и существенная экономия средств. В другом случае – использовать коммунальный транспорт не так выгодно. Но если нужно весь день провести в разъездах или дорога на работу предполагает использование двух маршрутов общественного транспорта, то маршрутки можно заменить на коммунальные «машины» и экономить каждый день.

Журналисты dnepr.info решили провести эксперимент и выяснили, что за 20 грн в день можно объездить половину города. Для такой экономии нужно только купить «разовый» или «дневной проездной». Продаются они у кондукторов, действуют весь день, используются в трамваях и троллейбусах, а стоят 20 грн.

До центра и вокзала

Конечной точкой места назначения мы решили взять центр города, где находится большинство офисов, фирм и магазинов. Попав в центр оттуда можно добраться на коммунальном транспорте как на вокзал, так и на левый берег. Узнали, с помощью каких маршрутов это можно сделать.

Так, с жилмассива Победа почти в центр можно добраться сразу тремя «номерами» троллейбусов: №6,10 и 12. Все они идут до остановки «Исторический музей», где нужно пересесть на трамвай №1 и поехать в любую сторону – хоть на вокзал и таким образом проехать практически через весь, хоть к остановке «Транспортный университет», которая является конечной и приведет путешественника к студенческим городкам Днепра. Также в сторону центра от парка Шевченко идет троллейбус №1 и «Б».

С жилмассива Сокол в центр можно попасть только при помощи троллейбуса №21, он едет до остановки «Исторический музей», а там нужно пересесть на троллейбус №1, или «Б», а также подойдет трамвай №1.

С Приднепровска едет только троллейбус №6. Доехав до конечной можно воспользоваться троллейбусными маршрутами №1, и «Б». они довезут до центра. Можно пересесть на трамвай №1 и тоже доехать до центра города или смотаться на Озерку.

Жители жилмассива Тополь могут добраться до центра города троллейбусами №16, 21. Нужно проехаться до конечной, а там пересесть на троллейбусы №1, «Б» или трамвай №1.

Если жителям улицы Титова, проспекта Поля и близлежащих к ним нужно попасть в центр они могут воспользоваться троллейбусом №1, 5, 8 и доехать до конечной, а там пересесть на троллейбус «А» или немного пройтись и сесть на трамвай №1.

Сэкономить средства на маршрутке и попасть в центр города тем, кто находится на жилмассиве Парус можно с помощью троллейбуса №2. Он едет с массива по такому же маршруту, как и 121 маршрутка. А попав в центр можно пересесть на трамвай №1, он довезет до вокзала или студенческих городков, а троллейбусы №1,5 – помогут попасть на Титова и «проехаться» по проспекту Поля, либо же сесть на «рогатых» №7,14,15, 20 и оказаться на левом берегу.

Попасть с улицы Рабочей в центр города можно с помощью троллейбуса №4. Он также проходит недалеко от вокзала и центрального рынка.

Чтобы попасть в центр города с проспекта Богдана Хмельницкого нужно сесть на троллейбус №9, он едет по проспекту Гагарина, до конечной, а там пересесть на тот «рогатый» или трамвай, который едет дальше в центр №1 или «Б».

На левый берег

Если нужно уехать с центра правого берега на левый и наоборот – подойдет троллейбус №7, 14. Первый едет вдоль Слобожанского проспекта, у второго конечная на жилмассиве Солнечный. Помимо этого, до центра с левого берега или наоборот может довезти троллейбус №17, а оказавшись на правом берегу можно пересесть в трамвай или троллейбус и доехать до нужной точки. Уехав в нем из центра можно попасть на жилмассив Клочко.

С жилмассива Левобережный можно доехать до центра и наоборот на троллейбусе №20.

С левого берега на правый можно прокатиться на троллейбусе № 15, но едет он по другому мосту и конечная его будет неподалеку вокзала. Аналогично можно попасть с левого на правый берег и выйти на конечной у вокзала на трамвае №6, 9, 11,12, 19. Все они идут на Старомостовую площадь, откуда можно пересесть на трамвай маршрута №1 или троллейбус «Б» и таким образом добраться не только до центра города, а и студенческих городков.

Троллейбусы «А» и «Б» — кольцевые маршруты. Первый идет по кругу с улицы Титова, заезжает на Рабочую и проспект Пушкина, а проехав проспект Поля – спускается в центр и потом везет пассажиров через проспект Гагарина. «Б» поможет добраться до центра города всем, кто хочет уехать с района, где находится стадион «Метеор».

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