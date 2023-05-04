Картину 16-летней криворожанки подарили Хиллари Клинтон

“Невероятно горжусь тем, что наши центры собирают таких талантливых учеников. Большое спасибо фонду Клинтонов за помощь в сложные времена”, – написал Гончаренко.

На картине Елизавета изобразила казака с традиционным украинским инструментом – символом силы и стабильности украинского народа. Елизавета Левченко – ученица «Гончаренко центра» в Кривом Роге.

Девушка нарисовала картину «Бандурист» в благодарность фонду Клинтонов. Фонд оказывал помощь Кривому Рогу во время массовых отключений света.

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