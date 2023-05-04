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Картину 16-летней криворожанки подарили Хиллари Клинтон

Сегодня 19:45
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Американська політична діячка Гілларі Клінтон отримала подарунок від 16-річної криворожанки Єлизавети Левченко.

Новости Днепра про Картину 16-летней криворожанки подарили Хиллари Клинтон

Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.
 
Девушка нарисовала картину «Бандурист» в благодарность фонду Клинтонов. Фонд оказывал помощь Кривому Рогу во время массовых отключений света.
 
На картине Елизавета изобразила казака с традиционным украинским инструментом – символом силы и стабильности украинского народа. Елизавета Левченко – ученица «Гончаренко центра» в Кривом Роге.
 
“Невероятно горжусь тем, что наши центры собирают таких талантливых учеников. Большое спасибо фонду Клинтонов за помощь в сложные времена”, – написал Гончаренко.

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