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Карма: на россии разбился самолет СУ-25, который возвращался с боевой задачи

Сегодня 11:05
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Сегодня утром на россии разбился самолет СУ-25 ВКС рф.
Новости Днепра про Карма: на россии разбился самолет СУ-25, который возвращался с боевой задачи

Фото иллюстративное.

Произошло это в Белгородской области.

Об этом сообщают СМИ.

Отмечается, что самолет возвращался после выполнения боевого задания на аэродром и потерпел крушение.

СУ-25 упал в безлюдной местности, лётчик погиб.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. А мы считаем, что это карма.

Позже российские Telegram-каналы опубликовали фото с места аварии:

Новости Днепра про Карма: на россии разбился самолет СУ-25, который возвращался с боевой задачи

Новости Днепра про Карма: на россии разбился самолет СУ-25, который возвращался с боевой задачи

Напомним, ранее мы писали, что ВСУ отбили 90 атак и поразили пункт управления оккупантов, — Генштаб

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Новости Днепра про Карма: на россии разбился самолет СУ-25, который возвращался с боевой задачиУкраїнська Новости Днепра про Карма: на россии разбился самолет СУ-25, который возвращался с боевой задачиРусский

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