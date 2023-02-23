Карма: на россии разбился самолет СУ-25, который возвращался с боевой задачи

Напомним, ранее мы писали, что ВСУ отбили 90 атак и поразили пункт управления оккупантов, — Генштаб .

Позже российские Telegram-каналы опубликовали фото с места аварии:

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. А мы считаем, что это карма.

Отмечается, что самолет возвращался после выполнения боевого задания на аэродром и потерпел крушение.

Об этом сообщают СМИ.

Произошло это в Белгородской области.

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