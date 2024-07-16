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  • Камин на стене и комната для лестницы: в Днепре продают однокомнатную квартиру за 6,9 млн грн

Камин на стене и комната для лестницы: в Днепре продают однокомнатную квартиру за 6,9 млн грн

16.07.2024 17:23
просмотров

Самые популярные квартиры на продажу в Днепре – однокомнатные. Но несмотря на маленькую жилплощадь это не значит, что они дешевые. Иногда цена однокомнатной квартиры в престижном ЖК и новом доме может быть гораздо выше, чем стоимость трехкомнатного жилья в спальном районе.

Новости Днепра про Камин на стене и комната для лестницы: в Днепре продают однокомнатную квартиру за 6,9 млн грн

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дорогих однокомнатных квартир на продажу в Днепре.

Первая в нашем списке – однокомнатная квартира почти на 70 кв м общей площади на улице Вернадского. Находится она на последнем, 18 этаже высотного дома. Стоимость – 6,9 млн грн. В квартире уже сделан ремонт, есть мебель и техника.  Во дворе – есть детский сад, охрана, видеонаблюдение, собственный сквер.

Новости Днепра про Камин на стене и комната для лестницы: в Днепре продают однокомнатную квартиру за 6,9 млн грн

Чуть дешевле – 6,2 млн грн обойдется однокомнатная квартира в доме на бульваре Кучеревского. Здание построено в 2021 году. Общая площадь квартиры – 50 кв м. В квартире дизайнерский ремонт, есть мебель, техника. Закрытая домовая территория. Квартира расположена на 4 этаже 10-ти этажного здания.

Новости Днепра про Камин на стене и комната для лестницы: в Днепре продают однокомнатную квартиру за 6,9 млн грн

Купить однокомнатную квартиру на улице Шевченко в Днепре обойдется в 6 млн грн. Расположена она на 8 этаже 14-ти этажного дома. Общая площадь 51 кв м. Здание введено в эксплуатацию в 2023 году. Автор объявления отмечает, что в квартире эксклюзивная мебель и техника, с окон – панорамный вид на двор.

Новости Днепра про Камин на стене и комната для лестницы: в Днепре продают однокомнатную квартиру за 6,9 млн грн

В 5,9 млн грн обойдется квартира на 20 этаже 22-х этажного дома на Староказацкой улице. Общая площадь жилья – 83 кв м. Ремонт в квартире еще продолжается. Особенностью жилья являются панорамные окна на город.

Новости Днепра про Камин на стене и комната для лестницы: в Днепре продают однокомнатную квартиру за 6,9 млн грн

В 5,5 млн грн оценивается однокомнатная квартира на Набережной Победы. Общая площадь жилья 51 кв м. находится квартира на 21 этаже 25-ти этажного дома. В квартире сделан ремонт, куплена вся необходимая техника и мебель.

Новости Днепра про Камин на стене и комната для лестницы: в Днепре продают однокомнатную квартиру за 6,9 млн грн

Однокомнатна квартира на проспекте Науки в Днепре обойдется в 5,3 млн грн. Новому хозяину жилья не придется беспокоиться о мебели, покупке техники или ремонте. Квартира находится на 4 этаже 13-ти этажного дома. Общая площадь 60 кв м.

Новости Днепра про Камин на стене и комната для лестницы: в Днепре продают однокомнатную квартиру за 6,9 млн грн

Аналогичная стоимость и у однокомнатной квартиры на Короленко. Площадь жилья примерно такая же – 59 кв м. Из панорамных окон открывается вид на город. Квартира находится на 9 этаже 12-ти этажного дома. Дом построен в 2023 году.

Новости Днепра про Камин на стене и комната для лестницы: в Днепре продают однокомнатную квартиру за 6,9 млн грн

Жилье на улице Луговской, что на левом берегу Днепра обойдется в 4,9 млн грн. Общая площадь квартиры 68,5 кв м. находится она на 18 этаже, 19-ти этажного дома. Особенностью квартиры являются стеклянные перегородки и отдельное помещение чтобы спрятать летницу  (она нужна чтобы достать до потолка – его высота 3,3 метра).

Новости Днепра про Камин на стене и комната для лестницы: в Днепре продают однокомнатную квартиру за 6,9 млн грн

Аналогичная стоимость жилья и на улице Гаванской. Метраж квартиры – 60 кв м. Она разделена на кухню-студию, комнату и просторный гардероб. Квартира находится на 7 этаже 8-ми этажного дома.

Новости Днепра про Камин на стене и комната для лестницы: в Днепре продают однокомнатную квартиру за 6,9 млн грн

Купить однокомнатную квартиру на улице Генерала Пушкина обойдется в 4,9 млн грн. Жилье находится на 4 этаже 5-ти этажного дома. Общая площадь 64 кв м. Из окон открывается вид на частный сектор. Вся мебель в квартире сделана на заказ.

Новости Днепра про Камин на стене и комната для лестницы: в Днепре продают однокомнатную квартиру за 6,9 млн грн

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Новости Днепра про Камин на стене и комната для лестницы: в Днепре продают однокомнатную квартиру за 6,9 млн грнУкраїнська Новости Днепра про Камин на стене и комната для лестницы: в Днепре продают однокомнатную квартиру за 6,9 млн грнРусский

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