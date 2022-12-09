Каменской бодибилдер стал абсолютным чемпионом Украины

При поддержке городского головы Андрея Белоусова в этих соревнованиях принял участие каменчанин Александр Истратенков, ставший абсолютным победителем 2022 года в категории MAN BODYBUILDING.
Спортсмен принимал поздравления от городского головы и начальника управления молодежи и спорта Эдуарда Коряка.
Мы всегда поддерживали и будем поддерживать спортсменов Каменского, которые достойно выступают как на всеукраинских, так и мировых чемпионатах, прославляя наш город – отметил Андрей Билоусов.
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