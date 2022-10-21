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  • Каменные лавки и 640 свай: как почти 100 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре (ФОТО)

Каменные лавки и 640 свай: как почти 100 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре (ФОТО)

Сегодня 15:03
просмотров

«Озерка» - один из самых больших и самых популярных рынков Днепра. Тут можно купить все: от мяса до заколки для волос. Каждый день сюда приходят трудится тысячи продавцов, грузчиков, и столько же покупателей. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел базар почти 100 лет назад.

Новости Днепра про Каменные лавки и 640 свай: как почти 100 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре (ФОТО)

«Озерка» — один из самых больших и самых популярных рынков Днепра. Тут можно купить все: от мяса до заколки для волос. Каждый день сюда приходят трудится тысячи продавцов, грузчиков, и столько же покупателей. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел базар почти 100 лет назад.

Новости Днепра про Каменные лавки и 640 свай: как почти 100 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре (ФОТО)

В 1885 году власти Днепра постановили на Озерной площади разместить несколько деревянных лавок для торговли мясом. С этого началась история главного рынка города. В 1890 году Городская Дума окончательно постановила разместить тут базар.

Уже за первые 15 лет своего существования «Озерка» стала одним из самых больших рынков города, обогнав даже Троицкий базар.

В начале 1890-х тут решили возвести каменные лавки для торговцев, но построили их только к 1903 году, а в 1907 году на «Озерке» уже были каменные двухэтажные лавки. Наравне с ними обустраивали и деревянные. В 1910 году власти решили, что базар нуждается в крытом павильоне. Но построили его лишь спустя 50 лет.

Новости Днепра про Каменные лавки и 640 свай: как почти 100 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре (ФОТО)

Приблизительно в это время города, и в частности «Озерка» пережили одно из самых сильных наводнений за всю историю Днепра. Прошедший ливень затопил все лавки, местами вода доходила почти до двух метров, продавцы потеряли товар, а чтобы не утонуть – они вылазили на крышу лавок.

Новости Днепра про Каменные лавки и 640 свай: как почти 100 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре (ФОТО)

В 1920-е годы место торговли стало называться «Центральным колхозным рынком», а в 1964 тут провели первую реконструкцию. Тут наконец обустроили крытый павильон и тогда считался одним из самых больших на территории всей страны.

Новости Днепра про Каменные лавки и 640 свай: как почти 100 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре (ФОТО)

Поскольку там, где сейчас находится рынок до его появления было озеро, то для строительства павильона не закладывали «обычный» фундамент – грунт не позволял, а забили 640 железобетонных свай, некоторые из них уходили под землю на 18 метров. А в самом здании для удобства покупателей было установлено более тысячи светильников. В крытом рынке работало несколько буфетов, стояли автоматы с водой, а продавцы могли хранить свой товар в холодильниках на складе. Чтобы было легче поднять товар на второй этаж –в здании работало два грузовых лифта.

Новости Днепра про Каменные лавки и 640 свай: как почти 100 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре (ФОТО)

Со временем здание изменилось, но тут по-прежнему продают все: от молочки и мяса до свадебных платьев и газет. Сам рынок – все так же один из самых популярных в Днепре.

фото: группа «Ностальгия по Днепру»

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Новости Днепра про Каменные лавки и 640 свай: как почти 100 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Каменные лавки и 640 свай: как почти 100 лет назад выглядела «Озерка» в Днепре (ФОТО)Русский

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