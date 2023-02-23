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Календарь Великого поста 2023: когда начинается и что можно есть

Сегодня 14:55
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С 27 февраля у православных христиан начинается Великий пост. Длиться он будет до 15 апреля включительно и завершиться Пасхальным воскресеньем, когда все, кто постился смогут разговеться.  Суть его не только в ограничениях в пище, а в том, чтобы очиститься духовно, осмыслить свои поступки и победить слабости. Для тех, кто хочет соблюдать пост журналисты dnepr.info сделали календарь питания по неделям.
Новости Днепра про Календарь Великого поста 2023: когда начинается и что можно есть

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Великий пост призван вспомнить о сорокадневном пребывании Христа в пустыне. Он длится 40 дней, плюс к нему добавляется пост на Страстную неделю.

Каждая из 7 недель поста посвящена какому-то событию или святому. Самыми сложными днями считаются первый и последние дни поста, так как они наиболее строгие и предполагают полный отказ от еды. В остальные дни есть только ограничения и даже послабления.

Во время Великого поста разрешается есть: фрукты и овощи в любом виде, макароны, бобовые и каши из круп на воде и без масла, орехи, сухофрукты, семечки, продукты из сои, ржаной хлеб и грибы, мед, горький шоколад, халва, варенье, козинаки. Допускается пить чаи, компоты, квас и кисель.

При соблюдении поста важно понимать, что такое сухоядение – это когда разрешается есть пищу без предварительной термической обработки, то есть сырую.

1 неделя поста – с 27 февраля по 5 марта

Это неделя посвящена Торжеству православия. В понедельник нужно полностью отказаться от пищи. Со вторника по пятницу допускается сухоядение, на выходных дозволена горячая пища с маслом и немного алкоголя – вина.

2-6 недели поста – с 6 марта по 9 апреля

2 неделя посвящена Григорию Паламы, третья считается Крестопоклонной, четвертая- неделя преподобного Иоанна Лествичника, пятая седмица поста – неделя преподобной Марии Египетской, шестая – Вход Господень в Иерусалим.

По понедельникам, средам и пятницам – только сухоядение. По вторникам и четвергам – горячая пища без масла, на выходных с маслом и можно выпить немного вина.

7 неделя поста – с 10 по 15 апреля

Называется еще Страстной или Великой седмицей. Всю неделю нужно питаться только термически не обработанными продуктами. 14 апреля, в Страстную пятницу нужно полностью отказаться от еды и пить только воду. В субботу, 15 апреля нельзя пить вино (в другие субботы Великого поста можно).

Во время поста бывает несколько рыбных дней, когда можно есть морепродукты. Это 7 апреля – Благовещение, 8 апреля – Лазарева суббота, 9 апреля – Вербное воскресенье.

 

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Новости Днепра про Календарь Великого поста 2023: когда начинается и что можно естьУкраїнська Новости Днепра про Календарь Великого поста 2023: когда начинается и что можно естьРусский

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