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Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 сентября

Сегодня 14:58
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Осень принесет изменения в жизнь Украинцев. Уже с сегодняшнего дня жителей Днепра ждет ряд нововведений. Они коснуться школьников и их родителей, церковного календаря, тех, кто хочет выехать за границу на машине или обменять старые деньги в банке, переселенцев.

Новости Днепра про Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 сентября

Журналисты dnepr.info выяснили, что ждет жителей Днепра с 1 сентября.

Лишение выплат

С началом сентября внутренние переселенцы могут потерять ежемесячные выплаты. В июле этого года Кабинетом министров было принято Постановление, предусматривающее ряд оснований для лишения внутренне перемещенных лиц выплат с наступлением осени. Лишить помощи от государства могут тех, кто купил транспортное средство, выпущенное не менее 5 лет назад, купили квартиру, дом или земельный участок стоимостью более 100 тыс грн либо аналогичная сумма средств находится на депозитном счету в банке или на такую сумму была куплена иностранная валюта, драгметалы. Либо же у переселенцев есть свой дом на неоккупированной части Украины и при этом его площадь предусматривает более 13,65 кв м на одного члена семьи. При этом эти нормы не касаются тех, кто получил жилье на средства государственного или местного бюджетов, а также является волонтером и приобретал авто для нужд обороны страны.

Новости Днепра про Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 сентября

Новый учебный год

Сегодня начался новый учебный год. На уроки школьникам нужно будет ходить до 31 мая 2024 года, а аттестация продлиться до 28 июня 2024 года. Осенние каникулы начнутся 23 октября и закончатся 29 октября. Зимние продляться чуть дольше – с 23 декабря по 7 января. Весенние запланированы на период с 25 по 31 марта.

В этом году дети и студенты смогут учиться очно, но при условии, если в учебном заведении есть укрытие. Если убежище не может вместить всех учащихся, то школьники и студенты будут учиться посменно.

Также предусмотрено еще два формата обучения – дистанционный и смешанный. В последнем сочетаются очная и дистанционная формы обучения.

Новости Днепра про Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 сентября

Также с начала нового учебного года в школах появится новый предмет «Защита Украины». На уроках школьники будут изучать предоставление первой медицинской помощи, ориентировку на местности, минную безопасность и даже отрабатывать навыки управления беспилотниками.

Церковный календарь

С началом осени Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. Так что теперь часть праздников переносится на новые даты. Рождество будем отмечать 25 декабря,  Покров Пресвятой Богородицы 1 октября, а не 14, как было до этого. День Святого Николая – 6 декабря, а не 19. Крещение будем праздновать 6 января, Стретение 2 февраля. Без изменений остается Пасха и праздники, которые имеют «подвижную» и привязанную к Святому Воскресенью дату, например, Троица.

Новости Днепра про Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 сентября

Выезд за границу на авто

Если с 1 сентября в пассажирском транспортном средстве не будет определен класс экологичности или указан его класс как Евро-1, то подать заявку на пересечение границы станет невозможным, об этом сообщили в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте. Если в свидетельстве о регистрации транспорта есть отметка класса экологичности, то в таком случае сертификат предоставлять не нужно.

Обмен денег

Те, у кого дома еще завалялись монеты по 1,2, 5 и 25 копеек все еще могут обменять их на другие монеты или гривны – в зависимости от того, какая сумма наберется. Сделать это можно в подразделениях Национального банка либо отделениях уполномоченных банков: Ощадбанка, Приватбанка, Райфайзен Банка, ПУМБ. Обмен монет производится бесплатно.

Новости Днепра про Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 сентября

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