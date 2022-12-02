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Какие имена дают родители на Днепропетровщине детям, родившимся во время войны

Сегодня 18:45
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В Кривом Роге родители назвали своих новорожденных близнецов, которые родились 16 ноября, Мирославом и Мирославой. Таким образом, они подчеркнули единственную мечту для всех украинцев сегодня - мир.

Новости Днепра про Какие имена дают родители на Днепропетровщине детям, родившимся во время войны

Юго-Восточное межрегиональное управление Минюста привело примеры самых популярных имен детей в Днепропетровской области во время войны.

Чаще всего встречались мальчики по имени:

Андрей, Артем, Богдан, Виктор, Владислав, Владимир, Давид, Даниил, Денис, Дмитрий, Иван, Игорь, Илья, Кирилл, Константин, Лев, Марк, Матвей, Михаил, Олег, Александр, Тимофей, Ярослав.

Девочек чаще всего называли:

Алиса, Анастасия, Анна, Варвара, Виктория, Дарья, Ева, Злата, Екатерина, Мария, Милана, Полина, София.

Мужские имена стали использоваться редко:

Ахиллес, Бйорн, Вартан, Всеволод, Герман, Глеб, Гордей, Дамиан, Яков, Эммануил, Элизар, Измаил, Левко, Леон, Лукян, Любомир, Маркиян, Нораир Октавиан, Олесь.

Не так часто встречались девушки по имени:

Аглая, Алан, Альдия, Афина, Билана, Бозена, Ванесса, Даяна, Доминика, Глафира, Жизель, Хрисослава, Леона, Луиза, Лукерия, Малика, Мантикора, Мика, Мира, Мирель, Оливия, Орисия, Паулина, Русалина, София-Магдалина, Сабина, Стефания, Суламита и Ясемин.

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Новости Днепра про Какие имена дают родители на Днепропетровщине детям, родившимся во время войныУкраїнська Новости Днепра про Какие имена дают родители на Днепропетровщине детям, родившимся во время войныРусский

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