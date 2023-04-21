Какие улицы в Днепре до сих пор остаются подтопленными

Как сообщили в ГСЧС, всего зафиксировано подтопление 64 частных домовладений в Днепре, из них 1 дом.
Амур-Нижнеднепровский район:
Новокодацкий район:
Самарский район:
Соборный район:
Кроме того, вода стоит на территории храма и ночного клуба.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Каменском рыбу можно ловить руками.
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В Днепре идет строительство новых ЖК и торговых центров. В…
Будьте внимательны на дорогах!
В небе над Днепром "пронесется" поток Лирид.
В Днепре мужчина решил вывесить на улице флаг СССР.
В Днепре идет строительство новых ЖК и торговых центров. В зданиях будут не только квартиры для проживания, но и помещения под офис, магазины, спортзалы, детские сады и зеленые зоны на крышах.
В этом году из-за войны на морские пляжи людей не будут пускать.
Будьте внимательны на дорогах!
В небе над Днепром "пронесется" поток Лирид.
В Днепре мужчина решил вывесить на улице флаг СССР.
По данным на утро пятницы, 21 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 630 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 185050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 ББМ и 8 БПЛА.
Вчера, 20 апреля, в Днепре специалисты проверяли 2 сообщения о минированиях.
ВСУ отбили 60 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.
В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии на ул. Центральная, 7, что в поселке Партизанское.
21 апреля электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
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