Какие товары и услуги подешевели и подорожали в Днепре за месяц

В Днепре и области подсчитали, как изменились цены на продукты питания, товары и услуги в сентябре 2023 года.

В Главном управлении статистики подсчитали, как изменились цены в Днепре и области за сентябрь. По данным специалиста, овощи подешевели, а вот маргарин, молочка и сахар – подорожали.

Поднялась стоимость одежды и обуви, проезда в общественном транспорте и обучения.

В частности, овощи подешевели на 12,2%. Среди них снизились цены на:

морковь – на 37,6%,

свекла – на 36,4%,

лук репчатый – на 27,8%,

капусту белокочанную – на 23,2%,

картофель – на 15,1%.

Снизилась стоимость гречневой и пшеничной крупы, фруктов, подсолнечного масла, масла, рыбы и продуктов из рыбы – на 7,2-1,3%.

В то же время выросли цены на:

яйца (на 11,8%)

маргарин, кисломолочные продукты, сахар, пшеничная мука, хлеб, мясо и мясопродукты (в пределах 2,9-0,5%)

Цена одежды и обуви выросла на 11,4% (обувь – на 13,3%, одежда – на 9,5%).

Плохие новости и для отрасли транспорта. Поднялись цены на топливо и смазку – на 5,3%. В частности, из-за этого кое-где увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте — выросла на 2%. В то же время услуги железной дороги неожиданно подешевели – цена снизилась на 3,6%.

Образование стало дороже:

услуги заведений среднего образования выросли на 33,2%

высшего – на 13,3%.

Кроме того, выросли цены на ритуальные услуги (на 7,7%), алкоголь и табачные изделия (на 0,5%), в сфере здравоохранения, услуги ресторанов и гостиниц (однако – на 0,4%).

В целом, индекс потребительских цен в Днепропетровской области в сентябре 2023 года к предыдущему месяцу составил 100,4%.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре значительно подорожали яйца, а в ближайшее время могут вырасти цены на овощи, фрукты и молочку.

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