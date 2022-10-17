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Какие товары и услуги подешевели на Днепропетровщине за предыдущий месяц

Сегодня 17:29
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Специалисты подсчитали, как продукты и услуги изменились в цене за сентябрь.

Новости Днепра про Какие товары и услуги подешевели на Днепропетровщине за предыдущий месяц

Об этом сообщили в областном управлении статистики.

По словам специалистов, продукты и услуги на Днепропетровщине в прошлом месяце только дорожали, но были товары, которые подешевели.

В частности, в сентябре снизились цены на некоторые овощи — (на 5,6%), в том числе капуста белокочанная — на 37,5%, свекла — на 34,3%, картофель — на 17,0%, морковь — на 16 ,9%. Подешевели продукты переработки зерновых (на 2,7%), в частности, крупа манная – на 8,0%, крупа гречневая – на 4,1%, пшено – на 2,8%, хлопья овсяные – на 2,7%, крупы ячные – на 1,6%, мука пшеничная – на 1,4%. Однако это снижение было временным, цены на овощи снова выросли с октября.

Что касается подорожания продуктов, то все рекорды били куриные яйца. Цена на них выросла на 24,7%, на втором месте сало – на 15,6%. В пределах 8,8–3,2% дороже стоили свинина, сахар, фрукты, кондитерские изделия из сахара, рыба и продукты из рыбы, рис.

Одежда и обувь стали дороже на 13,1%, а именно: обувь – на 15,5%, одежда – на 10,8%. Кроме того, несколько подорожали предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья (на 2,7%), алкогольные напитки и табачные изделия.

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Новости Днепра про Какие товары и услуги подешевели на Днепропетровщине за предыдущий месяцУкраїнська Новости Днепра про Какие товары и услуги подешевели на Днепропетровщине за предыдущий месяцРусский

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