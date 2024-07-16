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Как сегодня выглядит первый дом построенный для заводских рабочих в Днепре

16.07.2024 14:18
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На проспекте Нигояна в Днепре среди обычных жилых домов можно увидеть необычное трехэтажное здание с башенкой – это доходный дом, построенный в рабочем районе в начале прошлого века.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит первый дом построенный для заводских рабочих в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали историю здания.

Со строительством заводов в Екатеринославе возникла новая проблема – жилье для работников этих заводов. Так, в срочном порядке в рабочем районе стали возводиться различные дома, часть из которых сохранилась до наших дней.

Чтобы решить проблему жилья для своих сотрудников Брянским заводом было профинансировано строительство небольшого трехэтажного дома на проспекте Нигояна. Жили тут инженерно-технические специалисты. Назывался он Дом инженеров Брянского завода. Рабочие же снимали комнаты в других домах. В 1920-х для рабочих завода построили целый поселок.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит первый дом построенный для заводских рабочих в Днепре

После Второй мировой войны в этом доме мало что изменилось. Сюда по-прежнему селили инженеров и руководство завода, только теперь это были не квартиры в аренду, а их собственные.

Существует легенда, якобы в круглой башне дома замурованы чертежи необычного устройства, позволяющего в несколько раз улучшить производительность любой машины. Считается, что автор чертежей – один из рабочих завода, живший во время проектирования машины в квартирке в башне дома. Над чертежами он работал днем и ночью, но когда пришло время их сдавать – он неожиданно исчез.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит первый дом построенный для заводских рабочих в Днепре

Его искали, но тщетно. Одни считали его шпионом, другие, что он просто исчез с деньгами, полученными авансом за чертеж, третьи придерживались версии, что разработчика просто убили на улице, а труп спрятали. В любом случае не нашли ни его, ни документов. Но это всего лишь необычная легенда о доме, где квартиры снимали рабочие. Соседи разработчика чертежей потом внимательно осмотрели башенку и никаких тайников в ней не нашли.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит первый дом построенный для заводских рабочих в Днепре

Сегодня это здание  стало обычным жилым домом. Правда, он немного отличается от того, как выглядел при сдаче в эксплуатацию. Тут уже нет глазурованной плитки на фасаде, заменены окна, перестроен вход. Но в подъезде еще можно увидеть старинные ажурные перила и ступеньки с гранита.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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