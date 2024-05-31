Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 июня 2024: новые тарифы на свет и штрафы за денежный перевод

С завтрашнего дня жителей Днепра ждет сразу несколько нововведений. Возможно, подорожает электричество, у школьников начинаются каникулы, а старшеклассники уже в этом месяце готовятся сдавать НМТ.

Журналисты dnepr.info собрали все нововведения, которые ждут жителей Днепра и Украины с 1 июня.

Тариф на электроэнергию

На этой неделе появилась информация, что с первого летнего месяца для бытовых потребителей может вырасти цена на электроэнергию до 4,8 грн за кВт/ч. Сейчас с 7 утра до 23:00 вечера украинцы платят 2,64 грн за кВт/ч, в ночное время действует тариф в два раза ниже – 1, 32 кВт/ч.

После возмущения населения появилась очередная информация о том, что 4,8 грн – это будет дневной тариф либо же в такую сумму будет обходиться кВт/ч для тех, кто будет расходовать свыше 100 кВт. Потом стали говорить, что этот лимит в 100 кВт будет пересмотрен, а вчера вечером первый заместитель председателя энерогокомитета ВР Алексей Кучеренко заявил, что вопрос тарифов на электроэнергию на заседаниях правительства в четверг не рассматривался хотя должен был.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что финальное решение по ценам на электроэнергию для бытовых потребителей будет объявлено до конца мая, а повышение стоимости тарифов будет зависеть от объемов потребленной электроэнергии.

Мобилизация

На протяжении всего первого месяца лета военнообязанные должны будут побывать в ТЦК и обновить свои учетные данные. Сделать это должны все в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе и те, кто не пригоден к военной службе.

15 июня является последним днем постановки на учет тех, кто ранее был с него снят в связи с выездом за границу. Для этого военнообязанный должен лично явиться в ТЦК.

С 18 июня в Украине планируют запустить сервис, где будет цифровой военно-учетный документ с QR-кодом. Отсканировав его работник полиции или ТЦК сможет узнать всю информацию о военнообязанном. Документ будет иметь такую же юридическую силу как и бумажный вариант военного билета.

Также в этом месяце планируется запуск онлайн-рекрутинга в ряды Сил обороны в приложении «Резерв+». У военнообязанного будет возможность самостоятельно выбрать специальность в армии.

Повышение пенсий

Часть украинцев в июне ждет повышение пенсий. Суммы выплат вырастут у тех, кому в прошлом месяце был проведен перерасчет – это работающие пенсионеры, которые после выхода на пенсию успели проработать 2, 4 и т.п. лет. Такой перерасчет проводится для работающих пенсионеров раз в два года. Те, кто не подпадает под перерасчет выплат в апреле, могут самостоятельно подать документы на перерасчет.

Хотя перерасчет был проведен в апреле, выплаты на счет пенсионеров начнут поступать только в июне. Сумма повышения пенсии будет индивидуальной для каждого пенсионера и зависит от зарплаты и страхового стажа.

НМТ и поступление в вузы

Основная сессия мультипредметного теста продолжится до 25 июня. Продолжается период регистрации на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру.

С 11 июня стартует дополнительная сессия по НМТ. Все желающие смогут зарегистрироваться до 19 июня.

Также с началом лета у школьников стартовали летние каникулы.

Штраф за банковский перевод

Национальный банк Украины хочет ограничить карточные переводы до 100 тыс грн в месяц и не более 30 переводов на карту в месяц. Однако такие переводы касаются в основном сегмента р2р, то есть физических лиц.

В НБУ посчитали, что такие лимиты операций не повлияют на деятельность 98% клиентов банка. Их устанавливают, чтобы помешать проводить злоумышленниках теневые платежи через каточки физлиц, например, для неуплаты налогов и другой противозаконной деятельности.

В НБУ отметили, что возможно создание реестра скомпрометированных карточек, на которые начислялись такие переводы. Но при наличии подтвержденных оснований, по решению финмониторинга банка, лимиты для переводов конкретного лица могут увеличивать. Пока же планируется, что в случае введения лимитов на перевод средств нарушителей будет ждать штраф.

Выходные дни

В июне нас ждет церковный праздник Троицка – 23 июня и День Конституции – 28 июня. Раньше эти дни были всеукраинскими выходными, но в связи с военным положением все внеочередные выходные отменены и это будут обычные рабочие дни.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: