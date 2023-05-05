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Какие экскурсии и события можно посетить жителям Днепра в мае

Сегодня 16:03
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Какие события можно посетить днепрянам в мае.

Новости Днепра про Какие экскурсии и события можно посетить жителям Днепра в мае

В Туристическом информационном центре подготовили список интересных майских экскурсий, где днепряне смогут культурно отдохнуть и немного больше узнать о городе, в котором живут.

6 мая

14:00 та 16:00 Авторская экскурсия от О. Поля в проекте Dnipro History Talks Музей історії Дніпра

7 мая

12:00 Автобусная экскурсия «Мистика екатеринославской архитектуры»
12:00 та 14:00 Квест-экскурсия «В поисках Днепровских сокровищ» Музей історії Дніпра
14:00 пешеходная экскурсия-визуализация «Сердце города» Музей історії Дніпра
19:00 Космическа опера Planetarium Noosphere Dnipro

13 мая

14 мая

12:00 «Sweet flowers» ко Дню матери Центральна міська бібліотека — м. Дніпро
13:00 Экскурсия «Неизвестный Днепр: ул. Владимира АнтоновичаЕкскурсії по Дніпру

17 мая

12:00 Экскурсия «Казацкому роду нет перевода» Туристичний Інформаційний Центр м. Дніпро

20 мая

14:00 Экскурсия за кулис Театра им. Т. Г. Шевченко + (по желанию) посещение спектакля «Сватовство на Гончаровке» ПрогулянкиДніпром, екскурсійний клуб

28 мая

31 мая

12:00 Екскурсія «Від скіфів до сьогодення» Туристичний Інформаційний Центр м. Дніпро
 
В Туристическом центре отметили, что события еще будут дополняться ТУТ.

 

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