Какие экскурсии и события можно посетить жителям Днепра в мае

Днепровское блуждание. Дворы и подворотни-2 Екскурсії по Дніпру

В Туристическом информационном центре подготовили список интересных майских экскурсий, где днепряне смогут культурно отдохнуть и немного больше узнать о городе, в котором живут.

Какие события можно посетить днепрянам в мае.

В музей в Днепре передали давние артефакты из кургана в…

В Днепре можно получить ряд лекарств бесплатно или с небольшой…

Нашли ружье во время прогулки: в Днепропетровской области 11-летний мальчик выстрелил в подругу 4 мая в селе Маевка Днепропетровской области произошел несчастный случай: 11-летний мальчик случайно выстрелил в подругу из пневматического ружья. 0 просмотров

В Днепре на набережной отмывают стену с граффити (ФОТО) В последнее время в Днепре появляются все новые и новые надписи на объектах благоустройства. 1 просмотров

В исторический музей передали уникальные артефакты из «Днепровского Стоунхенджа» В музей в Днепре передали давние артефакты из кургана в Новоалександровке. 0 просмотров