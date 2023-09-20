Какие доплаты к пенсии положены жителям Днепра: кому не будут платить вообще и как увеличить трудовой стаж

Ежегодно в разные месяцы пенсионеры Днепра получают доплаты к пенсии. При этом сумма доплат для работающих пенсионеров и тех, кто находится на заслуженном отдыхе – разная. Также дополнительно деньги от государства могут получать те, кто достиг определенного возраста.

Журналисты dnepr.info разобрались, какие доплаты положены, когда их начисляют и в каком размере, а также кому в Украине не смогут платить пенсию и что нужно для того, чтобы докупить страховой стаж.

Какие доплаты к пенсии положены в 2023 году

Если мужчина отработал более 35 лет, а женщина более 30 лет, то за каждый дополнительный год им положена доплата в виде 1% размера пенсии, но не более чем 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть, на сегодня в Украине этот минимум составляет 2093 грн, таким образом, максимальный размер доплаты будет 20,9 грн за год.

Если пенсионер продолжает работать, то перерасчет пенсии ему проводится каждые два года с момента, когда он достиг пенсионного возраста, но при этом не прекратил работать или устроился на новую работу. В таком случае, работающему пенсионеру доплату за сверхурочный стаж не выплачивает – ее он сможет получать только когда уволится с работы.

Индексация пенсий происходит раз в год в марте месяце. Тогда основной размер пенсии пересчитывается для неработающих пенсионеров.

Также пенсионер может получать доплаты к пенсии по возрасту. Их выплачивают только тем, чей размер пенсии составляет не более 10,3 грн или размера средней зарплаты в Украине за последние три года и только когда человек достиг 70 летнего возраста. Так, тем, кому от 70 до 75 лет дополнительно прибавляют к пенсии 300 грн, тем, кому уже исполнилось от 75 до 80 лет добавят ежемесячно 456 грн, а если пенсионеру от 80 и старше – добавляют 570 грн.

Как увеличить страховой стаж

Через личный кабинет на портале ПФУ можно заплатить дополнительные страховые взносы, если трудовой стаж не дотягивает до «нормы». Для этого нужно заключить договор с Пенсионным фондом и подписать его с помощью электронной подписи, воспользовавшись системой GOV.ID или Дія. Підпис.

После этого нужно самостоятельно выбрать размер страховых взносов, периодичность оплаты и продолжительность. Суммы зачисляются за месяц, в котором деньги ушли на счет Пенсионного фонда Украины.

Кому не смогут назначить пенсию в 2023 году

Тем, кто работал на территории РФ или находился в Крыму в Украине не смогут назначать пенсию. Об этом заявила первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак. По ее словам, причина в том, что подтвердить страховой стаж таких людей очень сложно – их пенсионные дела невозможно получить. По действующему законодательству, чтобы назначить таким людям пенсию нужно получить подтверждение от пенсионного фонда страны-агрессора о том, что РФ не выплачивает такому гражданину пенсию. Также не урегулирован вопрос о назначении пенсий для граждан Украины, которые часть жизни работали в России.

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