Какие бассейны сейчас работают в Днепре и сколько стоит абонемент

Плавание успокаивает нервную систему и помогает снять стресс, а также напоминает о летних днях. Если в теплое время года поплавать можно было в реках области. То с наступлением холодов делать это проблематично. Поэтому на помощь приходят крытые бассейны в фитнес-центрах. Покупая абонементы клиенты спортзалов поддерживают экономику страны и дают возможность другим получать зарплату.

Журналисты dnepr.info собрали подборку закрытых бассейнов в Днепре.

В клубе SportLife бассейн – это четыре дорожки по 25 метров. Купить разовое посещение бассейна или абонемент на месяц – невозможно, минимальный срок на который продают абонементы – 3 месяца. Поплескаться в бассейне обойдется 6,9 тыс грн. За эту сумму клиент получит возможность не только плавать, но и посещать тренажерный зал, пользоваться сейфом, ему также будут доступны групповые занятия фитнесом. Для удобства клиентов на сайте клуба есть специальный раздел, где можно проверить работают ли коммуникации – свет и вода в спортивном заведении или нет.

Поплавать в бассейне фитнес-клуба Fit House обойдется в 4,5 тыс грн в месяц. Если абонемент рассчитан на большее количество дней – он будет дешевле. Например, 3 месяца обойдутся 12 тыс грн. за эти деньги клиент получает доступ в тренажерный и кардио залы, возможность плавать в бассейне, посещать соляную комнату и сауну, пользоваться сейфом и ходить на групповые занятия. Бассейн в широкими дорожками и 25 метров в длину. У клуба есть свой телеграм-канал, где сообщается об изменения в работе заведения и наличия воды и света в спортзале.

Месячное посещение бассейна в спортивном клубе Human обойдется в 5,5 тыс грн. дополнительно у клиента есть возможность ходить на групповые занятия, заниматься в тренажерном зале, посещать сауну. Также ему выдадут халат и полотенце. Размеры бассейна в клубе – это 25 метров длина дорожки и 8,5 метров ширина самой «ванны». Глубина бассейна – 1,8 метров.

Разовое посещение бассейна в «Метеоре» обойдется 350 грн. При этом клиенту доступна возможность заниматься в тренажерном зале. Это один из немногих клубов, где есть возможность не покупать абонемент на месяц, а платить за каждое посещение. Причем, если плавать с 6 и до 7 утра – это будет стоить 260 грн, если после 20:00 вечера – 270 грн. Также в «Метеоре» есть скидки для пенсионеров и для них действует цена от 150 до 220 грн за разовое помещение, в зависимости от времени суток. Месячный абонемент на 4 посещения клуба обойдется в тысячу гривен. 8 занятий будут стоить 1,7 тыс грн. В бассейне 10 дорожек, длина каждой – 25 метров.

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