Какой радиационный фон в Днепре и области 28 октября

Допустимым является фон со значением до 25 мкР/час.

По данным метеостанций области, по состоянию на 9.00 28 октября радиационный фон составляет 11-15 мкР/час.

Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Радиационный фон в Днепре и области сохраняется в пределах нормы.

25 октября в одном из районов Кривого Рога в выгребной…

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