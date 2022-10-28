Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Какой радиационный фон в Днепре и области 28 октября

Сегодня 12:58
просмотров

Важно!

Новости Днепра про Какой радиационный фон в Днепре и области 28 октября

Радиационный фон в Днепре и области сохраняется в пределах нормы.

Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным метеостанций области, по состоянию на 9.00 28 октября радиационный фон составляет 11-15 мкР/час.

Новости Днепра про Какой радиационный фон в Днепре и области 28 октября

Допустимым является фон со значением до 25 мкР/час.

Читайте также:

Новости Днепра про Какой радиационный фон в Днепре и области 28 октябряУкраїнська Новости Днепра про Какой радиационный фон в Днепре и области 28 октябряРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на проспекте Поля иномарка сбила мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 13:16
    В Днепре на проспекте Поля иномарка сбила мужчину

    Будьте осторожны на дорогах.

    Около 20 ножевых ранений: в Днепре 32-летняя женщина убила мать
    Новости Днепра
    Сегодня 11:52
    Около 20 ножевых ранений: в Днепре 32-летняя женщина убила мать

    26 октября в Днепре произошло ужасное преступление: 32-летняя женщина убила…

    Бойцы с Днепропетровщины показали, как уничтожают вражеские бронетранспортеры (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Вчера 18:27
    Бойцы с Днепропетровщины показали, как уничтожают вражеские бронетранспортеры (ВИДЕО)

    Сичеславцы показали, как уничтожают врагов в Донецкой области.

    В Кривом Роге женщина выбросила младенца в выгребную яму: комментарий правоохранителей
    Новости Днепра
    Вчера 15:52
    В Кривом Роге женщина выбросила младенца в выгребную яму: комментарий правоохранителей

    25 октября в одном из районов Кривого Рога в выгребной…

    Последние новости

    Призрак хироманта и дом с заколоченными окнами: как выглядит известный дом с привидением в Днепре
    Призрак хироманта и дом с заколоченными окнами: как выглядит известный дом с привидением в Днепре

    В понедельник во всем мире будут отмечать Хеллоуин, вечер, когда вся нечистая сила выходит на улицы и пугает людей. В Днепре есть много домов, в которых видели приведений, где исчезали вещи, слышались скрипы половиц и шаги. Журналисты dnepr.info вспомнили давнюю…

    Сегодня 13:25
    просмотров
    В Днепре на проспекте Поля иномарка сбила мужчину
    В Днепре на проспекте Поля иномарка сбила мужчину

    Будьте осторожны на дорогах.

    Сегодня 13:16
    0
    просмотров
    Около 20 ножевых ранений: в Днепре 32-летняя женщина убила мать
    Около 20 ножевых ранений: в Днепре 32-летняя женщина убила мать

    26 октября в Днепре произошло ужасное преступление: 32-летняя женщина убила свою 61-летнюю мать.

    Сегодня 11:52
    0
    просмотров
    «К сожалению, каждый думает, что пронесет»: заммэра Днепра о веерных отключениях в городе
    «К сожалению, каждый думает, что пронесет»: заммэра Днепра о веерных отключениях в городе

    Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко рассказал, что будет с графиками веерных отключений в городе.

    Сегодня 10:39
    просмотров
    В Днепре на Набережной Победы произошла авария: движение троллейбусов приостановлено
    В Днепре на Набережной Победы произошла авария: движение троллейбусов приостановлено

    Сегодня, 28 октября, около 7:40 на Набережной Победы произошла авария.

    Сегодня 10:13
    1
    просмотров
    Шаг за шагом: нацгвардейцы из Днепра разминируют освобожденные территории Донецкой области
    Шаг за шагом: нацгвардейцы из Днепра разминируют освобожденные территории Донецкой области

    Защитники вытесняют захватчиков с наших территорий. Спасаясь бегством, враги оставляют опасные предметы. Таким образом, нацгвардейцы из Днепра начали разминировать освобожденные территории в Донецкой области.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    В Днепре на Сурской горел частный дом
    В Днепре на Сурской горел частный дом

    В Днепре на улице Сурская загорелся частный дом.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Всю ночь от российских «Градов» и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина
    Всю ночь от российских «Градов» и тяжелой артиллерии страдала Никопольщина

    Россияне накрыли огнем три громады — Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую, рассказал в утреннем обращении к населению председатель ДнепрОВА Валентин Резниченко.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Оккупанты пытаются скрыть огромные потери, чтобы избежать паники, — Генштаб
    Оккупанты пытаются скрыть огромные потери, чтобы избежать паники, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Командование врага пытается скрыть огромные потери своего личного состава, чтобы избежать паники.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Днепре пьяных водителей оштрафовали на 20 тысяч
    В Днепре пьяных водителей оштрафовали на 20 тысяч

    В Днепре патрульные задержали двух водителей, которые находились за рулем с рекордно высоким содержанием алкоголя в крови.

    Сегодня 08:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх