Какой радиационный фон в Днепре и области 24 октября

В Днепре и Днепропетровской области по состоянию на 24 октября радиационный фон составляет 11-14 мкР/час.
Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
Следует отметить, что допустимым является фон со значением до 25 мкР/час.
Напомним, ранее мы писали, какая будет погода в Днепре в понедельник.
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