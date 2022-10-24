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Какой радиационный фон в Днепре и области 24 октября

Сегодня 10:47
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Всё в норме!

Новости Днепра про Какой радиационный фон в Днепре и области 24 октября

В Днепре и Днепропетровской области по состоянию на 24 октября радиационный фон составляет 11-14 мкР/час.

Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Следует отметить, что допустимым является фон со значением до 25 мкР/час.

Новости Днепра про Какой радиационный фон в Днепре и области 24 октября

Напомним, ранее мы писали, какая будет погода в Днепре в понедельник.

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