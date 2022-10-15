Какой радиационный фон в Днепре и области 15 октября

В Днепре и Днепропетровской области по состоянию на 15 октября радиационный фон составляет 11-14 мкР/час.
Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
Следует отметить, что допустимым является фон со значением до 25 мкР/час.
Напомним, ранее мы писали, что уличное освещение снова заработает на улицах Днепра: подробности.
Читайте также:
Автор:
Сегодня утром российские оккупанты снова нанесли удар по Никополю.
Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину.
Сегодня ночью жители Днепропетровской области слышали взрывы.
Эта змея абсолютно безопасна для человека.
Сегодня утром российские оккупанты снова нанесли удар по Никополю.
Россияне продолжают системный террор Запорожской области.
Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину.
Сегодня ночью жители Днепропетровской области слышали взрывы.
Зонт можно оставлять дома!
Мобилизация в Украине длится уже восьмой месяц. Повестки приходят всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, если они не освобождены от военной службы по ряду причин. Те, у кого нет военного опыта, также могут быть призваны воевать, но…
Каменская полиция задержала 20-летнего парня за кражу благотворительной коробки.
Шотландский актер Робби Колтрейн скончался в 72 года.
В течение суток враг совершил до десяти обстрелов с РСЗО и активно использовал авиацию. Тем временем наши герои нанесли россиянам значительные потери.
АО «Днепрогаз» продолжает устанавливать счетчики газа потребителям и информирует о том, что нужно знать потребителям об этой процедуре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!