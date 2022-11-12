Какой радиационный фон в Днепре и области 12 ноября

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Радиационный фон в Днепре и области сохраняется в пределах нормы.

Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным метеостанций области, по состоянию на 8:00 12 ноября радиационный фон составляет 11-14 мкР/час.

Допустимым является фон со значением до 25 мкР/час.

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре нет воды и почему.

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