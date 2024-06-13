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  • Какая улица Днепра возвращает в прошлое на 100 лет: ставни на окнах и дома 1890- х годов постройки

Какая улица Днепра возвращает в прошлое на 100 лет: ставни на окнах и дома 1890- х годов постройки

Сегодня 12:38
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Улица Кониского находится практически в самом центре города. Большинству жителей Днепра она больше известна под названием: «Володарского». Это одна из самых старых улиц в городе. Первое ее название Степная.

Новости Днепра про Какая улица Днепра возвращает в прошлое на 100 лет: ставни на окнах и дома 1890- х годов постройки

Журналисты dnepr.info узнали историю этой улицы.

По задумке городских архитекторов, улица должна была быть длинной и доходить до центрального проспекта. На генеральном плане города в 1805 году предусматривалось, что она будет продолжать линию, где сейчас находится улица Исполкомовская. Но на деле вышло иначе и к 1850-м годам улица появилась, но была она намного выше проспекта – на целых три квартала.

Новости Днепра про Какая улица Днепра возвращает в прошлое на 100 лет: ставни на окнах и дома 1890- х годов постройки

С названием тоже не задалось – городские власти не могли долго определиться и решили назвать «Степной», поскольку за улицей сразу начиналась степь, где местные жители выпасали домашний скот.

Новости Днепра про Какая улица Днепра возвращает в прошлое на 100 лет: ставни на окнах и дома 1890- х годов постройки

Большинство зданий на улице были одноэтажными, часть из них  — и вовсе деревянными. Жили на Степной главным образом ремесленники, мелкие предприниматели, чиновники и учителя.

Новости Днепра про Какая улица Днепра возвращает в прошлое на 100 лет: ставни на окнах и дома 1890- х годов постройки

В 1909 году улица стала называться Петровской, в 1923 снова получила новое название: «Володарского». В 2015 году в рамках декоммунизации улицу переименовали в честь Александра Кониского. Украинский поэт в 1860-1870-х годах был в Екатеринославе в ссылке.

Новости Днепра про Какая улица Днепра возвращает в прошлое на 100 лет: ставни на окнах и дома 1890- х годов постройки

До сих пор на улице можно увидеть небольшие здания, которым 100 и более лет. Многие из них построены из екатеринославского кирпича. Фасады домов не украшает богатая лепнина или вычурные статуи, в основном это обычные старые домики.

Новости Днепра про Какая улица Днепра возвращает в прошлое на 100 лет: ставни на окнах и дома 1890- х годов постройки

Попадая на улицу кажется, что попал на несколько лет в прошлое, настолько непривычно видеть такое обилие старых домов, на многих окнах есть ставни. О современности напоминают лишь пластиковые окна, кондиционеры и кое-где измененный на более современный фасад зданий.

Новости Днепра про Какая улица Днепра возвращает в прошлое на 100 лет: ставни на окнах и дома 1890- х годов постройки

по материалам Е. Присягиной

фото: Е. Присягина, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про Какая улица Днепра возвращает в прошлое на 100 лет: ставни на окнах и дома 1890- х годов постройкиУкраїнська Новости Днепра про Какая улица Днепра возвращает в прошлое на 100 лет: ставни на окнах и дома 1890- х годов постройкиРусский

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