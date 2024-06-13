Какая улица Днепра возвращает в прошлое на 100 лет: ставни на окнах и дома 1890- х годов постройки

Журналисты dnepr.info узнали историю этой улицы.
По задумке городских архитекторов, улица должна была быть длинной и доходить до центрального проспекта. На генеральном плане города в 1805 году предусматривалось, что она будет продолжать линию, где сейчас находится улица Исполкомовская. Но на деле вышло иначе и к 1850-м годам улица появилась, но была она намного выше проспекта – на целых три квартала.
С названием тоже не задалось – городские власти не могли долго определиться и решили назвать «Степной», поскольку за улицей сразу начиналась степь, где местные жители выпасали домашний скот.
Большинство зданий на улице были одноэтажными, часть из них — и вовсе деревянными. Жили на Степной главным образом ремесленники, мелкие предприниматели, чиновники и учителя.
В 1909 году улица стала называться Петровской, в 1923 снова получила новое название: «Володарского». В 2015 году в рамках декоммунизации улицу переименовали в честь Александра Кониского. Украинский поэт в 1860-1870-х годах был в Екатеринославе в ссылке.
До сих пор на улице можно увидеть небольшие здания, которым 100 и более лет. Многие из них построены из екатеринославского кирпича. Фасады домов не украшает богатая лепнина или вычурные статуи, в основном это обычные старые домики.
Попадая на улицу кажется, что попал на несколько лет в прошлое, настолько непривычно видеть такое обилие старых домов, на многих окнах есть ставни. О современности напоминают лишь пластиковые окна, кондиционеры и кое-где измененный на более современный фасад зданий.
по материалам Е. Присягиной
фото: Е. Присягина, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
Читайте также:
Автор:
Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен день траура по…
В Днепре неизвестный мужчина бросался на людей.
Семь пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу 12…
Сегодня в Днепре полиция задержала мужчину.
Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара 12 июня.
В Днепре неизвестный мужчина бросался на людей.
Семь пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу 12 июня находятся в больнице.
Сегодня в Днепре полиция задержала мужчину.
Во время рыбалки на одном из водоемов Днепра мужчина выловил огромного сома.
Продавцы оставляют после себя непроданный товар и пустые ящики.
В Синельниковском районе ссора закончилась убийством.
В Днепре на улице Петра Калнышевского неизвестные подожгли автомобиль.
О пожарной опасности предупредили жителей Днепра и области.
На Новом мосту образовалась пробка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!