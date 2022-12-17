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Какая ситуация с теплом и водой в Днепре

Сегодня 10:57
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В Днепре рассказали о ситуации с отоплением и водоснабжением.

Новости Днепра про Какая ситуация с теплом и водой в Днепре

Как сообщили в департаменте благоустройства Днепровского горсовета, по состоянию на 10.00 в городе ситуация с энергоснабжением остается сложной.

Какая ситуация с теплом?

По состоянию на 10.00 запущены домовые котельные по ул. Воскресенской, Пожарной, Строителей, Береговой, Аграрной и Ивана Мазепы.

Районные котельные до сих пор остановлены из-за отсутствия электроэнергии от ДТЭК или ЦЭК.

На Левобережной части города работает 1 районная котельная, но давление воды снижается.

В КП «Теплоэнерго» отмечают, что работу котельных и теплораспределительных пунктов возобновляют сразу как на них подают электроэнергию. Однако из-за частых перепадов напряжения ситуация в Днепре относительно работы объектов теплоснабжения постоянно меняется.

По состоянию на 10:00 из-за отсутствия водоснабжения (нет электроэнергии на повышающей насосной станции) до сих пор не запущена работа 4 котельных Центрального района. Без отопления сейчас находятся 169 домов по пр. Поля, ул. Полетаева и ул. Новосельное.

Сотрудники КП «Комэнергосервис» с 5 часов утра заполняли систему теплоснабжения на ж/м Приднепровск и ж/м Солнечный от ТЭС. Однако из-за неисправностей на станции с 9:00 работа временно приостановлена. Ориентировочно работы продолжатся в 13:00.

Из-за отсутствия давления холодного водоснабжения пока не запущена работа котельных на ж/м Северной.

Какая ситуация с водой?
 

Вчера вечером коммунальщики запустили насосные станции. Ночью жителям низовой части правого берега (от Паруса до Победы-6) и левобережной части города должны были дать воду и нормальное водоснабжение должно было вернуться в 9 утра.

По словам днепрян, ночью воду дали, но уже утром она исчезла. Пока Днепроводоканал не сообщал в чем проблема.

Областное коммунальное предприятие, которое поставляет воду жителям верховой части правого берега (Титова, Рабочая, Гагарина, Криворожская, Строителей, Богдана Хмельницкого) пока ожидает завершение ремонтных работ со стороны Укрэнерго, поэтому восстановление водоснабжения планируется там только около 15:00 17 декабря .

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