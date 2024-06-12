Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Как жителю Днепра получить лекарство по е-рецепту без телефона: инструкция 2024

Как жителю Днепра получить лекарство по е-рецепту без телефона: инструкция 2024

Сегодня 17:26
просмотров

Уже несколько лет в Украине действует система е-рецепт при которой пациенту не нужен бумажный рецепт при посещении аптеки. На телефон ему приходит смс –сообщение с кодом, где зашифровано действующее вещество препарата. Он называет код провизору и тот предлагает разные препараты с таким веществом, а больной сам может выбрать ценовую категорию лекарства.

Новости Днепра про Как жителю Днепра получить лекарство по е-рецепту без телефона: инструкция 2024

Что делать в случае, если у пациента нет мобильного телефона – узнали журналисты dnepr.info.

Кто может выписать рецепт

Электронный рецепт или е-рецепт – это медицинский документ, который формируется в электронной системе здравоохранения на основании записи врача. Там есть лишь код, благодаря этому пациенту или провизору в аптеке не нужно разбирать почерк врача. Выписать такой рецепт может семейный врач или узкопрофильный специалист, у которого наблюдается больной. Выписать рецепт на лекарство может и дежурный врач на основе истории болезни и жалоб пациента. 

Рецепт действует в любой аптеке в любом населенном пункте Украины.

Информация в е-рецепте

Е-рецепт выписывают на все препараты, которые отпускаются по рецепту, в том числе и те, на которые распространяется программа «Доступні ліки». В рецепте врач не указывает название или торговую марку препарата, а лишь непатентованное название действующего вещества.

Если нет телефона

Если у больного нет телефона, врач может направить рецепт на номер родственников пациента. Если и такой возможности нет, то он может напечатать специальную информационную памятку. Там также будет указан номер и код препарата.

Как получить е-рецепт

Для получения электронного рецепта больному необходимо посетить врача. В дальнейшем если лекарство необходимо принимать постоянно, то врач может «обновлять» рецепт удаленно, после звонка пациента. Больному не нужно будет идти в больницу за рецептом каждый раз. Но если у него нет телефона — то идти все-таки придется.

Кто  еще может купить по е-рецепту лекарства

Погасить е-рецепт в аптеке может не только сам больной, но и его родные. Для этого им достаточно просто знать номер-код действующего вещества препарата.

 

Читайте также:

Новости Днепра про Как жителю Днепра получить лекарство по е-рецепту без телефона: инструкция 2024Українська Новости Днепра про Как жителю Днепра получить лекарство по е-рецепту без телефона: инструкция 2024Русский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Полиция подтвердила смерть девочки из Днепропетровщины, пропавшей неделю назад в Германии
    Новости Днепра
    Сегодня 15:34
    Полиция подтвердила смерть девочки из Днепропетровщины, пропавшей неделю назад в Германии

    Мертвого ребенка обнаружили возле лесных дорожек, в подлеске непроходимой местности.

    Как дьявол с ядовитыми зубцами: в Днепре заметили опасного паука (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:12
    Как дьявол с ядовитыми зубцами: в Днепре заметили опасного паука (ФОТО)

    Ядовитого паука заметили в Днепре.

    Уникальное фото необычной стелы возле ДК Ильича: она бесследно исчезла
    Новости Днепра
    Сегодня 14:46
    Уникальное фото необычной стелы возле ДК Ильича: она бесследно исчезла

    В Днепре в местах, где в начале пришлого века проходили…

    В Кривом Роге создали лавандовую фотозону: где находится и как доехать
    Новости Днепра
    Сегодня 14:34
    В Кривом Роге создали лавандовую фотозону: где находится и как доехать

    В Кривом Роге можно красиво сфотографироваться в лаванде.

    Последние новости

    В Кривом Роге раздался мощный взрыв: есть раненые
    В Кривом Роге раздался мощный взрыв: есть раненые

    В Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв.

    Сегодня 16:15
    2
    просмотров
    Полиция подтвердила смерть девочки из Днепропетровщины, пропавшей неделю назад в Германии
    Полиция подтвердила смерть девочки из Днепропетровщины, пропавшей неделю назад в Германии

    Мертвого ребенка обнаружили возле лесных дорожек, в подлеске непроходимой местности.

    Сегодня 15:34
    4
    просмотров
    Как дьявол с ядовитыми зубцами: в Днепре заметили опасного паука (ФОТО)
    Как дьявол с ядовитыми зубцами: в Днепре заметили опасного паука (ФОТО)

    Ядовитого паука заметили в Днепре.

    Сегодня 15:12
    2
    просмотров
    Уникальное фото необычной стелы возле ДК Ильича: она бесследно исчезла
    Уникальное фото необычной стелы возле ДК Ильича: она бесследно исчезла

    В Днепре в местах, где в начале пришлого века проходили демонстрации, мітинги и различные столкновения еще несколько лет назад можно было увидеть стелы, напоминающие об этих событиях. Правда, часть таких «надписей» уже демонтирована и посмотреть, как они выглядели можно только…

    Сегодня 14:46
    5
    просмотров
    В Кривом Роге создали лавандовую фотозону: где находится и как доехать
    В Кривом Роге создали лавандовую фотозону: где находится и как доехать

    В Кривом Роге можно красиво сфотографироваться в лаванде.

    Сегодня 14:34
    5
    просмотров
    В Днепропетровской области отменили движение ряда электричек: каких именно
    В Днепропетровской области отменили движение ряда электричек: каких именно

    На Приднепровской железной дороге временно не будет курсировать ряд электричек.

    Сегодня 13:55
    1
    просмотров
    Как в Днепре получить ученический билет детям-ВПО: пошаговая инструкция
    Как в Днепре получить ученический билет детям-ВПО: пошаговая инструкция

    Школьники, которые во время войны вынужденно переехали в Днепр, могут получить ученический билет и пользоваться льготами в общественном транспорте.

    Сегодня 13:47
    4
    просмотров
    Павлоградец заплатит 300 тысяч гривен мужчине, которого он ударил в челюсть
    Павлоградец заплатит 300 тысяч гривен мужчине, которого он ударил в челюсть

    В Павлограде мужчина отсудил у своего обидчика 300 тысяч гривен.

    Сегодня 13:19
    3
    просмотров
    В Днепре 12 июня один из трамваев закончит работу раньше
    В Днепре 12 июня один из трамваев закончит работу раньше

    В Днепре трамвай №15 сегодня, 12 июня, а также завтра закончит работу раньше.

    Сегодня 13:13
    2
    просмотров
    Все тело разбито на куски: врачи Днепра вернули к жизни тяжело раненого военного
    Все тело разбито на куски: врачи Днепра вернули к жизни тяжело раненого военного

    В больнице Днепра медики вернули к жизни тяжело раненого бойца.

    Сегодня 13:09
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх