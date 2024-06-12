Как жителю Днепра получить лекарство по е-рецепту без телефона: инструкция 2024

Уже несколько лет в Украине действует система е-рецепт при которой пациенту не нужен бумажный рецепт при посещении аптеки. На телефон ему приходит смс –сообщение с кодом, где зашифровано действующее вещество препарата. Он называет код провизору и тот предлагает разные препараты с таким веществом, а больной сам может выбрать ценовую категорию лекарства.

Что делать в случае, если у пациента нет мобильного телефона – узнали журналисты dnepr.info.

Кто может выписать рецепт

Электронный рецепт или е-рецепт – это медицинский документ, который формируется в электронной системе здравоохранения на основании записи врача. Там есть лишь код, благодаря этому пациенту или провизору в аптеке не нужно разбирать почерк врача. Выписать такой рецепт может семейный врач или узкопрофильный специалист, у которого наблюдается больной. Выписать рецепт на лекарство может и дежурный врач на основе истории болезни и жалоб пациента.

Рецепт действует в любой аптеке в любом населенном пункте Украины.

Информация в е-рецепте

Е-рецепт выписывают на все препараты, которые отпускаются по рецепту, в том числе и те, на которые распространяется программа «Доступні ліки». В рецепте врач не указывает название или торговую марку препарата, а лишь непатентованное название действующего вещества.

Если нет телефона

Если у больного нет телефона, врач может направить рецепт на номер родственников пациента. Если и такой возможности нет, то он может напечатать специальную информационную памятку. Там также будет указан номер и код препарата.

Как получить е-рецепт

Для получения электронного рецепта больному необходимо посетить врача. В дальнейшем если лекарство необходимо принимать постоянно, то врач может «обновлять» рецепт удаленно, после звонка пациента. Больному не нужно будет идти в больницу за рецептом каждый раз. Но если у него нет телефона — то идти все-таки придется.

Кто еще может купить по е-рецепту лекарства

Погасить е-рецепт в аптеке может не только сам больной, но и его родные. Для этого им достаточно просто знать номер-код действующего вещества препарата.

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