Как жителю Днепра получить лекарство по е-рецепту без телефона: инструкция 2024

Что делать в случае, если у пациента нет мобильного телефона – узнали журналисты dnepr.info.
Электронный рецепт или е-рецепт – это медицинский документ, который формируется в электронной системе здравоохранения на основании записи врача. Там есть лишь код, благодаря этому пациенту или провизору в аптеке не нужно разбирать почерк врача. Выписать такой рецепт может семейный врач или узкопрофильный специалист, у которого наблюдается больной. Выписать рецепт на лекарство может и дежурный врач на основе истории болезни и жалоб пациента.
Рецепт действует в любой аптеке в любом населенном пункте Украины.
Е-рецепт выписывают на все препараты, которые отпускаются по рецепту, в том числе и те, на которые распространяется программа «Доступні ліки». В рецепте врач не указывает название или торговую марку препарата, а лишь непатентованное название действующего вещества.
Если у больного нет телефона, врач может направить рецепт на номер родственников пациента. Если и такой возможности нет, то он может напечатать специальную информационную памятку. Там также будет указан номер и код препарата.
Для получения электронного рецепта больному необходимо посетить врача. В дальнейшем если лекарство необходимо принимать постоянно, то врач может «обновлять» рецепт удаленно, после звонка пациента. Больному не нужно будет идти в больницу за рецептом каждый раз. Но если у него нет телефона — то идти все-таки придется.
Погасить е-рецепт в аптеке может не только сам больной, но и его родные. Для этого им достаточно просто знать номер-код действующего вещества препарата.
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