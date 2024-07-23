Субсидия 2024: как в Днепре подтвердить перечень коммунальных услуг, на которые предоставляется помощь

Журналисты dnepr.info узнали, кто и как должен подтвердить перечень услуг, на которые предоставляется помощь.
Субсидию назначают после подачи заявления потребителем. При этом услуги, на которые субсидиант просит помощь, должны быть подтверждены поставщиками. Как отметили в Пенсионном фонде Украины, при подачи заявления потребитель должен указать перечень услуг на которые он хочет получать субсидию. Для этого необходимо указать расчетный счет и полное наименование предприятия-поставщика. На услуги, не указанные в заявлении, субсидия назначаться не будет.
После получения заявления от потребителя, ПФУ анализирует перечень коммунальных услуг на основании информации, полученной при обращении от поставщиков. После этого назначает помощь на оплату коммуналки.
Субсидия в 2024 году предоставляется на оплату таких услуг: управление многоквартирным домом (вывоз мусора, оплата лифта, уборка подъезда, услуги сантехников, электриков и т.п), коммунальных услуг – сюда входит поставка и распределение природного газа, электроэнергии, отопление, централизованного водоснабжения, водоотвода.
Также субсидию можно получить на абонентское обслуживание — в частности по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирном доме и коммунальных услуги в таком доме.
Дается субсидия и на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Заполнить заявление на получение субсидии можно на портале Пенсионного фонда Украины или на сайте «Дія», а также можно лично обратиться в центр сервисного обслуживания ПФУ.
Напомним, ранее мы писали ТОП-10 причин, по которым жителю Днепра могут отменить субсидию и как получить субсидию, имея долги по коммуналке в 2024 году.
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