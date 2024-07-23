Субсидия 2024: как в Днепре подтвердить перечень коммунальных услуг, на которые предоставляется помощь

Субсидия на оплату коммунальных услуг назначается 2 раза в год, на отопительный и на неотопительный сезоны. Связано это с тем, что ее назначение или не назначение зависит от суммы оплаты за услуги ЖКХ и доходов гражданина, который обращается за помощью – траты на оплату коммуналки не должны превышать более 15% его доходов. Подавать заявление о назначении субсидии необходимо один раз. Если доходы потребителя не изменятся – она будет автоматически переназначена на следующий сезон.

Журналисты dnepr.info узнали, кто и как должен подтвердить перечень услуг, на которые предоставляется помощь.

Субсидию назначают после подачи заявления потребителем. При этом услуги, на которые субсидиант просит помощь, должны быть подтверждены поставщиками. Как отметили в Пенсионном фонде Украины, при подачи заявления потребитель должен указать перечень услуг на которые он хочет получать субсидию. Для этого необходимо указать расчетный счет и полное наименование предприятия-поставщика. На услуги, не указанные в заявлении, субсидия назначаться не будет.

После получения заявления от потребителя, ПФУ анализирует перечень коммунальных услуг на основании информации, полученной при обращении от поставщиков. После этого назначает помощь на оплату коммуналки.

На какие услуги предоставляется субсидия 2024

Субсидия в 2024 году предоставляется на оплату таких услуг: управление многоквартирным домом (вывоз мусора, оплата лифта, уборка подъезда, услуги сантехников, электриков и т.п), коммунальных услуг – сюда входит поставка и распределение природного газа, электроэнергии, отопление, централизованного водоснабжения, водоотвода.

Также субсидию можно получить на абонентское обслуживание — в частности по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирном доме и коммунальных услуги в таком доме.

Дается субсидия и на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Где можно оформить субсидию

Заполнить заявление на получение субсидии можно на портале Пенсионного фонда Украины или на сайте «Дія», а также можно лично обратиться в центр сервисного обслуживания ПФУ.

Напомним, ранее мы писали ТОП-10 причин, по которым жителю Днепра могут отменить субсидию и как получить субсидию, имея долги по коммуналке в 2024 году.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: