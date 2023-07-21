Как жителям Днепра сэкономить на яйцах в «АТБ» почти половину стоимости

Полезный совет!

Яйца – продукт, без которого не обходится почти ни одна хозяйка. Из него можно приготовить самостоятельное блюдо, кроме того, яйца – компонент многих кушаний, без которого не обойтись.

В последнее время цены на этот продукт шокируют. За «десяток» — 50 грн и больше.

Поэтому мы расскажем вам, как сэкономить на яйцах в «АТБ» почти половину стоимости.

В супермаркете продаются яйца в упаковке, обычно по 10 штук, или поштучно – бери, сколько хочешь.

Так вот, если брать в упаковке, придется заплатить от 55 грн за “десяток”.

А если взять из дома упаковку и купить яйца поштучно, то «десяток» будет стоить всего 28,80 грн, то есть 2,88 за яйцо.

Да, между яйцами есть небольшое отличие: поштучно продаются 1 категории, в упаковке – высшей. Но если вам нужно для выпечки и тому подобное, то и 1 категория подойдет.

Отметим, всего есть 5 категорий яиц:

отборные яйца – В;

высшей категории (75+гр) – 0;

первой категории (65-74,9 г) – 1;

второй категории (45-54,9 г) – 2;

мелкие (35-44,9 г) – М3.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в ближайшее время изменится цена на яйца: прогноз эксперта.

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