Как жителям Днепра сэкономить на яйцах в «АТБ» почти половину стоимости

Яйца – продукт, без которого не обходится почти ни одна хозяйка. Из него можно приготовить самостоятельное блюдо, кроме того, яйца – компонент многих кушаний, без которого не обойтись.
В последнее время цены на этот продукт шокируют. За «десяток» — 50 грн и больше.
Поэтому мы расскажем вам, как сэкономить на яйцах в «АТБ» почти половину стоимости.
В супермаркете продаются яйца в упаковке, обычно по 10 штук, или поштучно – бери, сколько хочешь.
Так вот, если брать в упаковке, придется заплатить от 55 грн за “десяток”.
А если взять из дома упаковку и купить яйца поштучно, то «десяток» будет стоить всего 28,80 грн, то есть 2,88 за яйцо.
Да, между яйцами есть небольшое отличие: поштучно продаются 1 категории, в упаковке – высшей. Но если вам нужно для выпечки и тому подобное, то и 1 категория подойдет.
Отметим, всего есть 5 категорий яиц:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в ближайшее время изменится цена на яйца: прогноз эксперта.
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