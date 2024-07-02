Как жителям Днепра оформить субсидию, не выходя из дома: инструкция 2024

Журналисты dnepr.info узнали, как подать упрощенное заявление для получения субсидии без посещения государственных учреждений.
Как рассказали в Пенсионном фонде Украины, получить субсидию можно с помощью Портала электронных услуг ПФУ или мобильного приложения организации, а также через портал «Дія».
Зайдя на портал Пенсионного фонда Украины необходимо пройти авторизацию для доступа к личному кабинету. Сделать это можно с помощью квалифицированной электронной подписи или через Bank ID.
На портале необходимо выбрать опцию «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту». Далее следует заполнить онлайн-форму.
Она и будет являться заявлением о субсидии. Там необходимо указать свои паспортные данные, информацию о количестве членов домохозяйства, а также добавить реквизиты банковского счета на который будет поступать субсидия.
Если заявление на получение субсидии подает арендатор квартиры, то к нему необходимо приложить скан-копию договора о найме жилья.
Затем пользователь должен дать согласия на передачу и обработку данных – поставить необходимую мету и нажать: «Сформировать заявление». После нужно нажать «Подписать и отправить в ПФУ».
После авторизации на портале необходимо зайти в раздел «Пенсии, льготы и помощь». Далее выбрать пункт «Заявление на назначение жилищной субсидии в электронной форме». Потом необходимо заполнить заявление. Для этого нужно указать адрес, по которому будет назначена субсидия, выбрать соответствующие пункты если есть задолженность по ЖКХ или право на льготы.
Далее потребителю нужно указать номер личного счета и данные поставщиков услуг. Указать количество проживающих и прописанных в домохозяйстве.
При необходимости – прикрепить скан-копии договора об аренде и выбрать способ получения субсидии – на карту банка или в отделение почты. После всех процедур заявление необходимо подписать электронной подписью и отправить.
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