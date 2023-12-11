Как жителям Днепра оформить пенсию по инвалидности: инструкция

Жители Днепра, потерявшие здоровье, имеют право на получение пенсии по инвалидности. Ее выплачивают независимо от того, когда была получена травма, приведшая к полной или частичной потере трудоспособности. Но для такого вида выплаты важно иметь хотя бы минимальный страховой стаж. Размер пенсии зависит от степени увечья и назначенной врачебной комиссии группы инвалидности.

Журналисты dnepr.info разбирались, какой размер пенсии будет минимальный и какие документы нужны для ее оформления.

Главное условие

Для получения пенсии по инвалидности необходимо иметь официальный стаж работы от 1 года до 14 лет. Если это I группа, то как отмечают в Пенсионном фонде Украины, необходимый минимальный стаж составляет от года до 10 лет. Для получения выплат по инвалидности II и III группы нужен стаж от 1 до 14 лет.

Но при этом количество лет необходимо стажа определяется с возрастом пострадавшего. Например, если пострадавшему от 26 до 28 лет – ему необходимо только 2 года стажа, если от 32 до 34 – 2 года, лицам в возрасте от 41 до 43 лет нужно иметь 7 лет стажа, и для тех, кому исполнилось от 54 до 59 – 10 лет стажа.

Выплаты по инвалидности напрямую зависят от возрастной пенсии и корелируются в таком соотношении. Для лиц с I группой — это 100% пенсии по возрасту, для II группы выплачивается 90% выплат по возрасту и для III группы – 50%.

Для получения выплат не важен возраст пострадавшего лица.

Какие документы нужны

Для оформления пенсии по инвалидности необходимо написать заявление на ее получение, а к нему при себе следует иметь трудовую книжку, идентификационный номер, паспорт, несколько цветных фото, заключение МСЭК с указанием группы инвалидности и причины по которой она наступила. Документы можно принести лично в отделение ПФУ, а можно прикрепить сканированные копии в личном кабинете на портале ведомства.

Важная деталь, пенсия по инвалидности назначается со дня получения увечья, но лишь при условии, что заявление на ее оформление было подано в течение 3-х месяцев после получения травмы.

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