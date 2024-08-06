Как жилмассив Солнечный в Днепре выглядел более 50 лет назад: маленькие домики, река и «сталинки»

Жилмассив Солнечный в Днепре появился в начале 1970-х годов. Строили его ударными темпами и возвели практически в рекордные сроки. До этого на месте жилмассива была практически пустующая территория, которую в народе называли «Сахалин».

Журналисты dnepr.info попытались узнать, откуда пошло название.

На месте пустыря на левом берегу Днепра стояло несколько частных домов и две «сталинки» в 3 и 4 этажа высотой. Стояли они практически на берегу реки. Также на поселке была школа и больница. Название «Сахалин» возникло в середине 1930-х годов.

Версий происхождений его несколько. Одна из них говорит, что название произошло от того, что у реки была бухта, а начинавшийся рядом поселок Сахалин символизировал своего рода «материк» отсюда его так и прозвали. Еще есть версия, что поселок находился далеко от центра и поэтому получил такое название. Но все это городские легенды и реальную версию происхождения «Сахалина» никто уже не помнит.

Подготовка к строительству нового жилмассива началась в конце 1960-х годов, когда на левом берегу начали намывать берег для строительства домов. Поселок, находившийся неподалеку от воды, после намыва берега оказался в середине жилмассива, перед ним выросли несколько многоэтажных домов.

Изначально жилмассив Солнечный планировали назвать «Лазурным» и сделать его немного больше, но в первом случае еще при строительстве инженеры –проектировщики отметили, что на территорию постоянно светит солнце, а во втором освоить больше территорий помешала частная застройка и подтопления, которые невозможно было ликвидировать полностью и возводить на их месте здания.

Также на Солнечном в 1974 году было возведено 4 16-ти этажных здания – тогда они были настоящей новинкой для города, а на месте крупного торгового центра «Вавилон» планировали построить гостиницу. Со временем тут появился обустроенная набережная, а у местных жителей рядом есть большой парк и пляж.

фото В. Галушка, А. Костюк

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