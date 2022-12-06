Как защитить холодильник и бойлер от скачков напряжения в электросети (СОВЕТЫ)

В Днепре и области вернулись к графику стабилизационных отключений света. Но аварийные могут повториться в любой момент. «Возвращение» света в квартиру – это всегда радость для людей, но возможный риск для техники. Когда электричество подают в дом напряжение в сети может достигать значений выше, чем нужно холодильнику, стиральной машине или бойлеру. От перепадов напряжения техника может сгореть. Как ее защитить – выясняли журналисты dnepr.info.

Нормальное напряжение в сети – 220 Вольт. Когда оно опускается ниже 198 или поднимается выше 242 Вольт – это значит, что в доме проблемы с электричеством и технику лучше не включать в сеть. Измерить напряжение можно с помощью мультиметра, но ни у каждого он есть, а также определить «на глаз» — если лампа светит тускло или «мигает» — это верный признак неполадок в электросети.

Самый простой и бесплатный способ помочь технике – выключать ее из розетки на время, пока нет электричества, а когда свет появится – включать ее постепенно, не всю сразу. Но этот метод хорош для тех, кто постоянно находится дома и может за этим следить.

Чтобы обезопасить те приборы в доме, которыми редко пользуетесь – просто выключите все ненужное и то, чем редко пользуетесь из розетки.

Реле контроля напряжение – устройство выглядит как «переходник» со счетчиком. Покупается для каждой розетки отдельно. На «счетчике» видно какое напряжение подается в дом или квартиру. В случае повышения напряжения реле просто обесточивает технику, которая к нему подключена, а после нормализации включается автоматически с выдержкой времени. Минимальная цена на такое устройство стартует от 700 грн.

Стабилизатор напряжения – стоит дороже, поскольку не только контролирует напряжение в сети, но и выравнивает его до положенных 220 Вольт. Но работает в определенном интервале и если напряжение становится больше 280 – просто отключает технику от сети. Начальные цена на стабилизатор – от 1,6 тыс грн.

Бесперебойник –чаще всего их применяют для компьютеров. Когда отключается свет бесперебойник позволяет сохранить необходимые документы и выключить технику. Но его также можно подключить к газовому котлу или другим устройствам. Когда в квартире или дома пропадает напряжение, то он автоматически включится и какое-то время сможет поддерживать работу устройства. Если напряжение возрастет – бесперейбоник автоматически отключается. Самый недорогой – от 700 грн.

Сетевой фильтр – внешне это такой большой удлинитель с кнопкой включения и выключения. Он не поможет стабилизировать напряжение, не отключит технику при его перепадах, но при скачке тока весь удар возьмет на себя и таким образом защитит компьютер, холодильник или кофеварку. Небольшой сетевой фильтр на 2 розетки обойдется от 300 грн.

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