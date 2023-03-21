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  • Как записаться к врачу в Днепре: ТОП-4 портала с расписанием и полной информацией о медиках

Как записаться к врачу в Днепре: ТОП-4 портала с расписанием и полной информацией о медиках

Сегодня 14:28
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С 1 апреля в Украине отпускать часть препаратов в аптеках будут только по рецепту врача. Выписать его может любой врач, работающий в любом медицинском учреждении, а вот обязательным условием для получения рецепта пациентом должна быть его регистрация в системе e-Health – электронной системе здравоохранения.

Новости Днепра про Как записаться к врачу в Днепре: ТОП-4 портала с расписанием и полной информацией о медиках

Самостоятельно зарегистрироваться там не получится, сделать это может только медицинский работник, а значит нужно посетить врача.  Записаться к нему в Днепре можно с помощью 4 порталов. Предварительно на них нужно зарегистрироваться. Журналисты dnepr.info выяснили, где это сделать быстрее и проще.

Договор с НСЗУ

На этих порталах представлен список медучреждений, которые заключили договор с НСЗУ. Тут можно не только записаться на прием, но и выбрать себе семейного врача. Правда, чтобы узнать можно с ним заключить декларацию или нет – нужно звонить либо лично врачу, либо в регистратуру.

В системе helsi.me процесс регистрации также занимает немного времени. Сделать это можно только посредством телефонного номера. По запросу система выдает всех врачей, которые тут также зарегистрированы и ведут прием в Днепре. Все они работают в клиниках, у которых есть договор с НСЗУ.

Новости Днепра про Как записаться к врачу в Днепре: ТОП-4 портала с расписанием и полной информацией о медиках

На портале Лікарі 24/7 войти в личный кабинет можно по номеру телефона и коду из смс-сообщения. Для записи тут доступны только специалисты из тех медучреждений, что подписали договор с НСЗУ. Выбирать населенный пункт, как в предыдущих двух вариантах не нужно, этот сайт создан для жителей Днепра. Также на портале можно проверить регистрацию или запрет серии лечебного средства и почитать про реформу.

Новости Днепра про Как записаться к врачу в Днепре: ТОП-4 портала с расписанием и полной информацией о медиках

Частные и коммунальные

На этих порталах можно найти списки клиник как частных, так и государственных.

В Health24 зарегистрироваться можно при помощи телефона, почты или войти со страницы социальной сети. Сама регистрация занимает 2 минуты. Пациент получает временный пароль, который потом может изменить. В системе можно выбрать район, в котором будет удобнее всего посетить врача, узкого специалиста либо клинику, где можно сделать диагностику или прививку. В системе отображаются не только коммунальные, но и частные медицинские центры, стоимость услуг и можно найти даже отзывы о врачах или клиниках. На сайте можно найти врачей самого разного профиля – от стоматолога до косметолога. Тут также можно выбрать себе семейного врача и заключить с ним декларацию. На сайте написано у какого доктора уже набраны пациенты, а к какому еще можно записаться.

Новости Днепра про Как записаться к врачу в Днепре: ТОП-4 портала с расписанием и полной информацией о медиках

На портале Doc.UA. собраны все частные клиники города и работающие там специалисты разного направления, а также лаборатории, где можно сделать различные анализы. Тут, как и на других порталах вход по номеру телефона.

Новости Днепра про Как записаться к врачу в Днепре: ТОП-4 портала с расписанием и полной информацией о медиках

Как записаться на прием

Запись на прием на всех порталах примерно одинаковая и отличается лишь дизайном сайта. Напротив имени врача есть окошки со временем. Нужно просто выбрать подходящее лично вам, нажать на него и при необходимости оставить свои контактные данные.

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Новости Днепра про Как записаться к врачу в Днепре: ТОП-4 портала с расписанием и полной информацией о медикахУкраїнська Новости Днепра про Как записаться к врачу в Днепре: ТОП-4 портала с расписанием и полной информацией о медикахРусский

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