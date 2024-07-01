Как изнутри выглядит супермаркет изуродованный во время ракетной атаки на Днепр 1 июля (ФОТО)

В Днепре во время ракетной атаки сильно разгромило супермаркет.

Почти сразу после взрыва, прогремевшего в Днепре ночью 1 июля, появилось сообщение о том, что взрывной волной изуродовало супермаркет. Эту информацию официально подтвердили в ОВА. Впоследствии председатель областного совета Днепра Николай Лукашук обнародовал фото из пострадавшего из-за обстрела магазина.

В настоящее время работники супермаркета занимаются уборкой внутри магазина. Судя по фото, в торговом зале обвалился потолок, а также свалило стеллажи.

Кассы супермаркета покрылись пылью.

Само здание уцелело, а вот внутри взрывная волна наделала беды.

Когда магазин сможет возобновить работу – неизвестно. В настоящее время администрация подсчитывает убытки.

В соцсетях также обнародовали видео того, как изнутри выглядит изуродованный супермаркет.

Напомним, из-за ракетного удара повреждены многоэтажки, частные дома и два образовательных учреждения.

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