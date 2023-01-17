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Как изменилась стоимость борща в Украине за 11 месяцев войны

Сегодня 14:20
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За 11 месяцев войны стоимость борща в Украине выросла на 21,22%.

Новости Днепра про Как изменилась стоимость борща в Украине за 11 месяцев войны

Об этом свидетельствует свежий «индекс борща» от Офиса эффективного регулирования (BRDO).

99,2 грн – столько 13 января 2023 стоит порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с 24 февраля 2022 года – 81,84 грн – цена выросла на 21,22%, – говорится в сообщении.

Аналитики подсчитали, что все ингредиенты борща существенно изменили цену. Но больше всего подорожало мясо – на 63,67%. По словам экспертов, ощутимое подорожание мясных продуктов обуславливается стоимостью кормов, уменьшением поголовья, а также проблемами в энергетическом секторе. Они в частности влияют на способность производителей хранить как сырье, так и готовую продукцию.

Также выросли цены на сметану и морковь. Однако стоимость картофеля, капусты и свеклы наоборот – снизилась.

Новости Днепра про Как изменилась стоимость борща в Украине за 11 месяцев войны

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в супермаркетах резко подешевела гречка.

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